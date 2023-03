Lügen : Wegen einer angeblichen Covid-Erkrankung sagte Marc eine Band-Probe ab. Das soll gelogen gewesen sein, denn noch in der Nacht zuvor war er in einem Strip-Club abgestürzt.

Drogen und Streit: Eine Nacht in einem Berliner Hotel soll eskaliert sein. Marc war mit seiner Verlobten Verena in einem Zimmer untergebracht, dort soll es laut geworden sein. In einem Management-Brief an Terenzi wird erklärt: "Zugespitzt hat sich Dein Aufenthalt mit einer von Gewalt, Alkohol und Drogenkonsum gezeichneten Nacht, in dem von uns für Dich und Verena gebuchten Hotelzimmer. Und das in der Nacht vor einem wichtigen Foto- und Video-Termin. Es gab zahlreiche Beschwerden von Hotel-Gästen und Band-Kollegen, die durch Dein/Euer inakzeptables Verhalten um den Schlaf kamen.“