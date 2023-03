× Nach Skandalen: Marc Terenzi fliegt aus eigener Band

Die Schlagzeilen um den Dschungel-König Marc Terenzi (44) werden immer skurriler: Erst sollen seine Freundin und er in einem Streit handgreiflich geworden sein, jetzt fliegt er auch noch aus seiner Boyband "Team 5ünf".

Für Marc Terenzi (44) lief es schon mal besser. Erst sollen seine Freundin und er in einem Streit handgreiflich geworden sein, jetzt fliegt er auch noch aus seiner Boyband "Team 5ünf".

Diese Band gründete der 44-Jährige gemeinsam mit Popsänger Jay Khan (40) erst vor zwei Jahren, doch bereits jetzt soll er den Bogen überspannt haben.

Denn seine Band wirft ihn raus! Auf Anfrage der "Bild" verrät das Management: „Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.“

Warum fliegt Terenzi aus Band?

So soll der Sänger immer wieder Proben geschwänzt haben. Und das auch noch aus recht auffälligen Gründen: So soll er den Abend zuvor in einem Berliner Stripclub gefeiert haben, der nahe an einem Straßenstrich liegt. Bedeutet das also: Keine Probe wegen zu viel Party und Alkohol?

Noch unklar, Terenzi selbst streitet die Vorwürfe ab.

Blaues Auge und Streit

Aber nicht genug davon. Denn zu einem Band-Fotoshooting soll Terenzi mit einem blauen Auge gekommen sein.

Ob das stimmt? Naja, es wäre nicht das erste Mal, dass diesbezüglich spekuliert wird, denn auch mit Freundin Verena Kerth (41) soll es immer wieder zu handfestem Zoff kommen. So auch erst zuletzt wieder. Im Berliner „Westlife Apart Hotel“ verbrachten die beiden eine Nacht, wobei das Hotel-Management zur "Bild" sagt: „Es gab lautes Geschrei, die anderen Gäste haben sich beschwert.“

Zu den angeblich handfesten Hotel-Streitereien sagt Verena Kerth: „Bei uns gab es überhaupt nichts, weder im ,Westlife' noch hier im Hotel ,Strandhörn' auf Sylt. Bei uns war sicherlich nichts.“

Terenzi fehlt auf Konzert

Endgültig genug dürfte die Band aber wohl seit Samstag haben. Denn Terenzi fehlte auf einem ausverkauften Auftritt in Mannheim. Und das auch noch unentschuldigt.