Das Skandal-Paar soll sich geprügelt haben - nach einer rauschigen Nacht.

Es wird nicht still um Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) . Das Glam-Paar wollte einige entspannte Tage in Hamburg verbringen, Bekannte treffen. Man setzte sich gemeinsam u.a. mit Unternehmerin Claudia Obert im schicken "Fischereihafen Restaurant" zusammen, trank dort am Montag, 21.8. gemütlich ein paar Fläschchen Wein zum Essen.

Eskalation im Hotel

Danach ging es ab auf die Reeperbahn, ins kultige Lokal "Zur Ritze". Dort wurde fleißig weiter getrunken, bis in die frühen Morgenstunden. Bereits dort soll es zu einem handgreiflichen Streit zwische n Kerth und Terenzi gekommen sein. Dieser soll sich in ihrem Hotel, dem 4-Sterne-Plus "The George" fortgesetzt haben. Die Situation eskalierte derart, dass am Dienstag zu Mittag die Polizei gerufen wurde!

Zuhälter stand Marc bei

Ohrenzeugen sprachen laut der Bild von Gepolter und Geschrei aus dem Zimmer der beiden. Ersten Angaben zufolge soll es eine wilde Schlägerei gegeben haben und es wurde ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung" eingeleitet. Terenzi musste mit auf die Wache, bei ihm wurde ein Drogentest gemacht. Nach einiger Zeit in der Ausnüchterungszelle wurde er vom berüchtigten Hamburger Zuhälter Bem-Ho T. abgeholt.

Fies - DAS postete die gute Bekannte Claudia Obert auf Insta

Betrugsverfahren gegen Kerth

Unterdessen fahndete die Polizei nach Verena Kerth, in der Annahme , sie habe sich betrunken ans Steuer eines Autos gesetzt. Sie stellte sich später selbst auf einer Wache. Gegen sie wurde ein Betrugsverfahren eingeleitet, weil sie die Hotelrechnung nicht beglichen haben soll.