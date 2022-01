So sieht Leni Klum nicht mehr aus...

Leni Klum zeigt sich mit dunkelbrauner Mähne

In ihrem Job steht Leni Klum ihrer Mama um nichts nach. Ihre endloslangen Beine, ihr makelloses Gesicht und die blonde Mähne zierten schon so manches Cover weltbekannter Magazine. Doch jetzt scheint sich die junge Klum doch etwas von ihrer Mutter abheben zu wollen. In ihrem neuesten Instagram-Posting zeigt sie sich plötzlich mit dunklen Haaren.

Ihren Fans scheint es zu gefallen: „Oh mein Gott. Die Haare sehen so toll aus“, schreibt ein Follower. Ein anderer findet: „Ich liebe es. Deine neue Haarfarbe betont deine Augen wunderbar“. In der Tat wirken Klums blaue Augen jetzt noch größer.