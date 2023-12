Tennis-Legende Boris Becker lässt sein turbulentes Jahr mit seiner großen Liebe auf dem Inselstaat São Tomé und Príncipe ausklingen.

Seit einem Jahr ist Boris Becker nun wieder ein freier Mann, nachdem er einen Teil seiner Haftstrafe wegen Insolvenzstraftaten abgesessen hat. Schon damals an seiner Seite: Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er inzwischen in Mailand lebt. Weihnachten verbrachte das Paar allerdings in wärmeren Gefilden.

Becker und seine Lilian besuchten ihre Heimat in Zentralafrika. 200 Kilometer vor der afrikanischen Küste liegt der Inselstaat São Tomé und Príncipe, wo Lilians Familie lebt. Ihr Vater Victor war dort Verteidigungsminister. "Besuche Lilians Familie in São Tomé und Príncipe für die Feiertage. Frohe Weihnachten, ragazzi!“, postet Becker auf seiner Instagram-Seite mit jeder Menge Fotos. Die zeigen ihn beim Bootfahren mit Lilian sowie beim Besuch eines Restaurant. Auch mit ihrem Papa posiert Becker und zeigt, wie liebevoll er von der Familie aufgenommen wurde.

"Sehe dem Ende eines langen und kurvenreichen Jahres in guter Stimmung entgegen, auf meiner Lieblingsinsel, mit meiner großen Liebe", schrieb er weiter dazu.

Seine Fans gönnen ihm die Auszeit in Afrika. "Dem Boris geht’s wieder gut, das freut mich“ und „Schön zu sehen, dass es dir so gut geht“, sind nur einige der Kommentare. Es scheint, als könne Becker sein Leben endlich wieder genießen.