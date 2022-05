Jetzt droht Becker die nächste Schuldenfalle

Wer im Horror-Knast rauchen will, muss tief in die Tasche greifen.

2,5 Jahre Gefängnis (nicht rechtskräftig) wegen Insolvenzverschleppung lautete letzte Woche das Urteil im Prozess gegen Boris Becker. In einer nur sechs Quadratmeter großen Zelle sitzt der einstige Tennis-Champion jetzt im härtesten Knast Englands. Nur für eine Stunde am Tag darf Becker seine Zelle verlassen und im Hof spazieren gehen.

Auch alltägliche Sachen wie etwa Rauchen könnten für Becker nun riskant werden. Die Häftlinge dürfen nur E-Zigaretten rauchen, aber natürlich werden auch echte Zigaretten heimlich in die Zellen gebracht. „Becker könnte reingeschmuggelten Tabak auf dem Knast-Schwarzmarkt kaufen", erklärt Ex-Wandsworth-Häftling Chris Atkins gegenüber der BILD.

1.200 Euro für Tabak

Ein solcher Schmuggel ist aber teuer. Laut Recherchen der Zeitung „Express and Star“ kostet Drehtabak 1.200 Euro, ein Streichholz stolze fünf Euro. „Man kann sich schnell verschulden, wenn man sich auf das Spiel mit dem Tabak einlässt“, so Atkins zur BILD. Becker, der vor allem Zigarillos liebt, droht in Handsworth also die nächste Schuldenfalle.