Promi Big Brother: Max Kruse packt über Verdienst aus: "Haben mir Geld in den A**** geschoben"

Der Ex-Fußballer hat schon ordentlich verdient.

Nach dem Rauswurf von Cecilia Asoro in der Live-Show am Mittwochabend, 16.10., ist Elena Miras fertig mit den Nerven: Ihre letzte Verbündete ist nicht mehr da. Elenas Entschluss steht fest: Sie will den Container verlassen! Doch geht sie wirklich?

Elena ist fällig?

Leyla Lahouar hat jedenfalls für sich entschieden: Bei der nächsten Nominierung ist Elena fällig. Ex-Profifußballer Max Kruse steht über all dem – kein Wunder. Er berichtet seinen Mitbewohnern über sein Verdienst als Ex-Profifußballer. Und das sind Zahlen, die alle staunen lassen.

Fußballer berichtet

Als Profi-Fußballer hat Max Kruse bereits viel erlebt, unter anderem diverse Vereinswechsel, wie er seinen Mitbewohnern berichtet. Matze Höhn gesteht: "Ich war damals einer der Enttäuschten, als du nach Wolfsburg gewechselt bist."

SO viel hat er kassiert

Doch Max kann das begründen: "Mein Vertrag bei Union lief nur noch ein halbes Jahr, und ich hab einfach einen Vertrag gekriegt, den habe ich nicht mal bei Wolfsburg gekriegt, als die Champions League gespielt haben. Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben." Matze, Mike und Leyla sind gespannt: "Darfst du das sagen?" Max kann ihre Neugier befriedigen: "Klar, ich hab 300 im Monat bekommen. Plus Handgeld, 1,5 Mille extra." Und das kann der Ex-Fußballprofi mit Zahlen aus seiner Vereinszeit in der Türkei sogar toppen, wie er lachend berichtet: "Das war gut, Alter. Hat Spaß gemacht!"

Außerdem am 17.10. live (22:30 Uhr, SAT.1) bei "Promi Big Brother": Offene Nominierung und ein weiterer Promi muss den Container verlassen.