Jetzt geht's richtig los - Elena schießt gegen Ex und deckt Problem auf...

Zwischenbilanz bei "Promi Big Brother": Den Damen stinkt’s gewaltig! Nicht nur die Sauberkeit des Containers, auch die eigene ist ihnen wichtig. "Wir haben hier echt ein Hygieneproblem, Big Brother", beschwert sich Elena Miras. "Es ist echt schwer, sich den Intimbereich richtig zu waschen. Wir leiden schon ein bisschen. Wir stinken alle. Liebe Zuschauer, seid froh, dass ihr uns nur hören und sehen könnt."

Stinke-Problem

Immerhin kümmern sich die Frauen um das Problem, die Männer nicht. "Duscht von denen überhaupt einer?", will Ermittlerin Mimi Fiedler beim Abwasch über den Tatort Badezimmer wissen. Nein, bis auf Mike keiner. "Baaaah, die gehen so in den Pool. Das ist deren Dusche", so Sarah Wagner angewidert. Nach dieser Info kann Mimi nur "Iiiiiih" rufen.

Ex-Problem

Jaja, wir haben es alle kommen sehen - dass Elena und Mike aneinandergeraten kommt jetzt nicht ganz überraschend. Die beiden waren früher liiert, haben eine gemeinsame Tochter. Elena betonte vor ihrem Einzug, sie werde nicht für Krawall sorgen. Doch... das scheint nun anders zu sein.

"Böse Blicke"

Denn Elena überraschte mit Aussagen im Container. Sie meinte gegenüber Cecilia, dass sie "die bösen Blicke" nicht mehr ertrage und Leyla, so Elena, habe etwas "Böses" an sich.





Unterhaltsam

Das sehen auf Instagram die Fans der Show anders... Es fallen Worte wie "Dramaqueen" und Schauspielerin zu Elena und Fragen nach ihrer geistigen Gesundheit. Andere wiederum finden das reality-Sternchen unterhaltsam und cool.