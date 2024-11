Not-OP und große Sorge: Antonja muss Tournee unterbrechen

Schlagersängerin Antonia macht gerade eine wirklich schwere Zeit durch. Sie muss schweren Herzens mehrere Konzerte absagen.

Sie war gerade auf Tournee, als sie die schockierende Nachricht erhielt, dass es gesundheitlich schlecht um ihren Vater steht. Sofort unterbrach Antonja ("Antonia aus Tirol") die Konzerte und eilte zu ihm ins Krankenhaus. Was geschah: Antonjas Papa Rudolf Stumptner hatte starke Schmerzen in der Brust, hohen Blutdruck und Atemschwierigkeiten. Daher wurde er mit der Rettung in Linz in die Klinik gebracht.

Antonja: "Ich bin zusammengebrochen"

“Ich bin zusammengebrochen, es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Papa war Mitte Oktober noch bei meinem Konzert vor knapp 6000 Fans in Polen dabei. Es ging ihm gut. Ich hatte keine Möglichkeit, vor der Operation rechtzeitig mit einem Flieger bei ihm zu sein. Es war so schlimm für mich”, erklärte sie gegenüber "Smago.de". Über sechs Stunden sollen die Ärzte um das Leben von Antonjas Vater gekämpft haben.





Die Absage sei ihr schwer gefallen, da sie weder ihre Fans noch ihre Bühnenpartner im Stich lassen wollte. "Ich liebe meinen Papa über alles. Er war immer für mich da. Weil er niemanden sonst hat, werde ich ihn zu Hause gesund pflegen, bis er wieder eigenständig ist. Ich weiß, meine Fans werden diese Entscheidung verstehen, und die Konzerte werden nachgeholt.“

Antonja bei ihrem Papa im Krankenhaus © Globe4Music ×

Nach der Herz-Not-Operation saß Antonja bereits an seiner Seite. Doch es war ein weiter Weg, denn die Sängerin stand gerade auf Mallorca für ihre Open-Air-Konzertreihe auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrer Band "Los Ultimos Mohicanos" spielt sie hier jede Woche.