Im Sommer besonders wichtig: So oft sollten Sie Ihre Dusche wirklich putzen

Wer im Sommer häufiger duscht, sollte auch die Reinigung nicht vernachlässigen. Denn warme Temperaturen schaffen ideale Bedingungen für Kalk und Schimmel. Wie oft Putzen jetzt empfohlen wird.

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An heißen Sommertagen wird deutlich öfter geduscht als im Rest des Jahres. Kein Wunder also, dass auch die Dusche stärker beansprucht wird. Doch wie oft sollte sie eigentlich gereinigt werden? Die Antwort überrascht viele.

Warum die Dusche im Sommer schneller verschmutzt

Wer im Sommer mehrmals täglich duscht, hinterlässt nicht nur Wasser und Seifenreste. Auch Schweiß, Hautschuppen und Pflegeprodukte setzen sich auf Fliesen, Armaturen und Duschwänden ab. Hinzu kommt die warme, feuchte Luft im Badezimmer. Sie schafft ideale Bedingungen für Schimmel, Bakterien und Kalkablagerungen - vor allem, wenn die Dusche nach der Nutzung nicht gut trocknen kann.

So oft sollten Sie putzen

Experten empfehlen, die Dusche im Sommer mindestens einmal pro Woche gründlich zu reinigen. Wer mit mehreren Personen im Haushalt lebt oder besonders häufig duscht, sollte sogar alle drei bis vier Tage zu Schwamm und Reiniger greifen. Nach jeder Dusche lohnt sich außerdem eine kleine Routine: Duschwände mit einem Abzieher trocknen und wenn möglich das Badezimmer gut lüften. Das verhindert Kalkflecken und reduziert Feuchtigkeit.

HDR shot of a modern bathroom © Getty Images

Diese Stellen werden oft vergessen

Bei der Reinigung konzentrieren sich viele auf die Armaturen oder die Duschkabine. Dabei gibt es einige Bereiche, die häufig übersehen werden: Duschkopf und Wasserhahn, Silikonfugen, Duschablauf, Duschvorhang oder Dichtungsgummis und Fliesenfugen. Gerade im Ablauf sammeln sich Haare, Seifenreste und Schmutz, die nicht nur unangenehme Gerüche verursachen, sondern auch Bakterien begünstigen können.

Chrome handles glimmering on a transparent shower door, set against modern beige tiles in a stylish bathroom, emphasizing elegance and minimalism © Getty Images

Im Sommer braucht die Dusche etwas mehr Aufmerksamkeit als im Winter. Eine gründliche Reinigung einmal pro Woche – bei intensiver Nutzung auch häufiger – hilft dabei, Kalk, Schimmel und Bakterien vorzubeugen. Wer zusätzlich nach jeder Dusche kurz abzieht und gut lüftet, spart sich später oft viel Arbeit.