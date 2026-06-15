Warum der Abfluss im Sommer plötzlich stinkt und was dagegen hilft

Gerade im Sommer beginnen Abflüsse in Küche oder Bad plötzlich unangenehm zu riechen. Dahinter steckt oft ein überraschend simples Problem.

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Die Temperaturen steigen, die Fenster stehen offen und eigentlich sollte die Wohnung nach Sommer riechen. Stattdessen macht sich plötzlich ein unangenehmer Geruch im Badezimmer oder in der Küche breit. Was viele nicht wissen: Gerade im Sommer kommt es besonders häufig vor, dass Abflüsse zu stinken beginnen. Schuld daran ist oft nicht mangelnde Hygiene, sondern ein ganz natürlicher Vorgang im Rohrsystem.

Der Übeltäter sitzt im Siphon

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Unter jedem Waschbecken, jeder Dusche und jeder Badewanne befindet sich ein sogenannter Siphon. Das ist das gebogene Rohrstück unter dem Abfluss. Darin steht normalerweise eine kleine Menge Wasser. Dieses Wasser wirkt wie eine natürliche Barriere und verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnung gelangen. Fließt regelmäßig Wasser durch den Abfluss, bleibt dieser Geruchsverschluss erhalten.

Warum das Problem gerade im Sommer auftritt

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Im Sommer kommen oft gleich mehrere Faktoren zusammen. Zum einen verdunstet Wasser bei hohen Temperaturen deutlich schneller. Zum anderen werden Waschbecken, Duschen oder Badewannen während der Urlaubszeit oft tagelang oder sogar mehrere Wochen nicht genutzt. Genau dann entsteht das Problem: Wenn längere Zeit kein frisches Wasser nachfließt, kann das Wasser im Siphon nach und nach verdunsten. Das passiert besonders häufig während eines Urlaubs, wenn die Wohnung leer steht und gleichzeitig hohe Temperaturen herrschen.

Fehlt diese Wasserschicht, verschwindet die natürliche Barriere gegen Kanalgerüche. Die Folge: Unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem können durch die Rohre aufsteigen und sich in Bad oder Küche ausbreiten. Wer nach dem Urlaub nach Hause kommt und plötzlich einen muffigen oder kanalartigen Geruch bemerkt, hat es deshalb oft mit einem ausgetrockneten Siphon zu tun.

So verhindern Sie den Gestank vor dem Urlaub

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Die gute Nachricht: Mit einem einfachen Trick können Sie vorbeugen. Wenn Sie längere Zeit verreisen, legen Sie vor der Abfahrt ein Blatt Papier über den Abfluss und stellen Sie ein umgedrehtes Glas oder einen Teller darauf. Dadurch entsteht eine zusätzliche Barriere gegen aufsteigende Gerüche. Gleichzeitig wird die Verdunstung des Wassers im Siphon verlangsamt. Ein angenehmer Nebeneffekt: Auch Insekten oder Staub gelangen während Ihrer Abwesenheit nicht in den Abfluss.

Der Abfluss stinkt schon? Diese Hausmittel können helfen

Falls der Geruch bereits da ist, gibt es einige einfache Hausmittel, die oft schnell Abhilfe schaffen.

Oft reicht schon etwas Wasser

Bevor Sie zu Hausmitteln oder Werkzeug greifen, lohnt sich übrigens ein einfacher Test: Lassen Sie zunächst einige Minuten Wasser durch den betroffenen Abfluss laufen. Ist tatsächlich nur das Wasser im Siphon verdunstet, füllt sich der Geruchsverschluss wieder und der unangenehme Geruch verschwindet oft bereits nach kurzer Zeit von selbst.

Natron und Essig

Vor allem bei Seifenresten und leichten Ablagerungen kann die klassische Kombination aus Natron und Essig helfen.

Geben Sie etwas Natron oder Backpulver in den Abfluss und schütten Sie anschließend Essig hinterher. Die Mischung sollte mindestens 30 Minuten einwirken. Danach mit reichlich heißem Wasser nachspülen.

Soda gegen Gerüche

Auch Soda gilt als bewährtes Hausmittel gegen unangenehme Gerüche aus dem Abfluss.

Geben Sie zwei Esslöffel Soda in den Abfluss, lassen Sie es etwa eine halbe Stunde einwirken und spülen Sie anschließend gründlich mit Wasser nach.