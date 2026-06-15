Igitt! Nur SO viele Österreicher duschen täglich

Eine neue Studie der italienischen Deodorantmarke Borotalco verrät wie und wie oft Österreicher duschen.

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Für viele gehört sie fix zum Alltag, andere nehmen sie bewusster und seltener: die Dusche. Eine neue Studie der italienischen Kultmarke Borotalco zum Duschverhalten der Österreicher zeigt jetzt: Zwar duschen 46 Prozent der Menschen in Österreich täglich, weitere zwei Prozent sogar mehrmals am Tag - doch die Mehrheit steht eben nicht jeden Tag unter der Dusche.

Damit wird klar: Duschen ist in Österreich zwar fest im Alltag verankert, aber längst nicht für alle tägliche Pflicht. Vielmehr ist der Duschmoment für viele ein persönliches Ritual, das sich nach Alltag, Stimmung und Lebensrhythmus richtet.

Die Dusche als Moment nur für uns

Für viele Menschen ist Duschen weit mehr als reine Körperpflege. Es ist ein Moment zum Durchatmen, ein Rückzugsort nach einem langen Tag oder ein Frischekick am Morgen. Besonders spannend ist dabei, wann die Österreicher am liebsten duschen.

Laut Studie bevorzugen 61 Prozent die Dusche am Abend oder in der Nacht. Rund 29 Prozent starten hingegen mit einer Morgendusche in den Tag. Der Rest duscht flexibel, je nachdem, wie es gerade in den Alltag passt.

„Die Studie zeigt ein interessantes Muster: Wer täglich duscht, hat meist eine feste Routine – morgens oder abends, immer zur gleichen Zeit. Wer seltener duscht, ist flexibler und wählt den Moment bewusster. Der Duschmoment ist also kein Zufall, sondern ein Spiegel des eigenen Lebensrhythmus", erklärt Mag. Jörg Grossauer, Countrymanager Bolton Austria.

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Gen Z macht daraus ein Ritual

Auch zwischen den Generationen zeigen sich deutliche Unterschiede. Die Gen Z zwischen 16 und 29 Jahren duscht mehrheitlich abends oder nachts. Fast drei Viertel wählen die zweite Tageshälfte für ihren Duschmoment.

Dabei nehmen sich die Jüngeren spürbar mehr Zeit: Nur ein Viertel ist nach drei bis fünf Minuten fertig. 20 Prozent verbringen zwischen neun und zehn Minuten unter der Dusche, weitere zwölf Prozent sogar bis zu 15 Minuten. Für viele junge Menschen ist Duschen damit offenbar nicht nur Reinigung, sondern ein bewusst genommener Moment für sich selbst.

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Baby Boomer duschen effizienter

Ganz anders sieht es bei den Baby Boomern ab 60 Jahren aus. Bei ihnen verteilt sich der Duschmoment gleichmäßiger über den Tag. Außerdem duschen sie deutlich kürzer: 44 Prozent sind nach drei bis fünf Minuten fertig - der höchste Wert aller Altersgruppen.

"Auch hier sehen wir wieder eine Korrelation bei der Häufigkeit und der Länge", erklärt Grossauer. "Je häufiger geduscht wird, desto kürzer fällt die Dusche aus. Wer täglich duscht, hält sich kürzer auf als jene, die seltener duschen. So spiegelt der Duschmoment ganz unterschiedliche Alltagsrhythmen wider – von der bewusst genommenen Auszeit bis zum effizienten Frischemoment."

Nicht täglich duschen ist für viele ganz normal

Die Studie macht deutlich: Auch wenn tägliches Duschen für viele Menschen selbstverständlich ist, gehört es für die Mehrheit der Österreicher nicht zwingend jeden Tag dazu. Stattdessen wird die Dusche zunehmend als persönlicher Moment verstanden - mal als schneller Frischekick, mal als kleine Auszeit, mal als Abendritual.

Ob kurz und effizient oder lang und zelebriert: Das Duschverhalten der Österreicher sagt offenbar mehr über den eigenen Alltag aus, als man auf den ersten Blick vermuten würde.