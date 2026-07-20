Hartnäckige Sonnencremeflecken? So werden Sie sie endlich los

Sommer, Sonne, Strand und dann das: Gelbe Sonnencremeflecken auf der Lieblingskleidung. Doch das muss nicht das Ende für T-Shirt, Bikini oder Badehose bedeuten. Mit einfachen Hausmitteln und den richtigen Tricks lassen sich selbst hartnäckige Rückstände zuverlässig entfernen.

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Sonnencreme schützt unsere Haut zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung, auf der Kleidung hinterlässt sie jedoch oft unschöne Spuren. Nach einem Tag am Strand oder dem Sommerurlaub entdecken viele gelbliche Flecken auf T-Shirts, Kappen oder Taschen. Aber keine Panik. Bevor Sie Ihr Lieblingsteil enttäuscht in die Tonne werfen, haben wir die ultimative Rettung für Sie.

Warum hinterlässt Sonnencreme überhaupt Flecken?

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Es ist ein echter Teufelskreis: Genau die Stoffe, die unsere Haut vor gefährlicher UV-Strahlung schützen, nämlich die organischen und physikalischen UV-Filter, sind die Übeltäter. Verbunden mit der oft öligen Grundlage der Creme setzen sie sich tief in den Stofffasern fest und hinterlassen hartnäckige, oft gelbliche Spuren. Dabei gilt: Je höher der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme, desto hartnäckiger ist leider auch der Fleck.

Erste Hilfe: Das müssen Sie SOFORT tun

Ist der Klecks gerade erst auf dem Stoff gelandet? Dann ist Schnelligkeit gefragt.

Nicht rubbeln: Kratzen Sie überschüssige Creme ganz vorsichtig mit einem Löffel oder der stumpfen Seite eines Messers ab. Wer rubbelt, drückt das Fett nur tiefer in die Fasern.

Kalt auswaschen: Hitze ist der größte Feind bei Sonnencreme-Fauxpas. Waschen Sie den Fleck niemals sofort heiß aus, da sich die Flecken ab einer gewissen Temperatur sonst in den Textilien fixieren.

Die besten Hausmittel gegen Sonnencremeflecken

Ist der Fleck bereits eingetrocknet oder tief in das Gewebe eingezogen, lohnt sich der Griff zu diesen Hausmitteln:

Spülmittel

Sonnencreme ist extrem fetthaltig. Was löst Fett im Haushalt am besten? Richtig, Spülmittel. Geben Sie einen Spritzer (am besten farbloses) Spülmittel direkt auf den Fleck. Massieren Sie es sanft ein, lassen Sie es kurz wirken und geben Sie das Kleidungsstück danach wie gewohnt bei maximal 30 Grad in die Waschmaschine.

Gallseife

Gallseife ist die absolute Wunderwaffe in jedem Putz-Schrank. Feuchten Sie den Fleck leicht an und reiben Sie ihn großzügig mit der Gallseife ein. Lassen Sie das Ganze 10 bis 30 Minuten einwirken, bevor das Teil in die Wäsche wandert. (Achtung: Für empfindliche Stoffe wie Seide oder Wolle sollten Sie lieber milde Spezialreiniger verwenden).

Backpulver oder Natron

Ihr weißes Sommerkleid oder der helle Bikini haben einen fiesen Gelbstich abbekommen? Befeuchten Sie die betroffene Stelle leicht und streuen Sie großzügig Backpulver oder Natron darauf. Lassen Sie die Pulver-Paste etwa 30 Minuten (oder bei Härtefällen auch über Nacht) einwirken. Danach waschen Sie das Ganze aus. Dank der sanften bleichenden Wirkung strahlt Ihr weißes Textil bald wieder. Wichtig: Wenden Sie diesen Trick nur bei heller Kleidung an.

Das Essig-Bad

Wenn der Fleck schon etwas älter ist, kommt Essigwasser ins Spiel. Mischen Sie Essigessenz und Wasser im Verhältnis 5:1. Weichen Sie das betroffene Kleidungsstück ein bis zwei Stunden in dieser Lösung ein und waschen Sie es danach normal durch.

Die absoluten No-Gos

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Keine aggressiven Bleichmittel: Greifen Sie niemals zu chlorhaltigen Bleichmitteln. Diese können chemisch mit den UV-Filtern reagieren und verfärben den Fleck im schlimmsten Fall knallgelb oder pink.

Kein Wäschetrockner: Solange der Fleck noch leicht sichtbar ist, darf das Kleidungsstück auf keinen Fall in den Trockner. Die Hitze fixiert die Verfärbung auf Dauer.

Der ultimative Pro-Tipp

Lassen Sie es gar nicht erst zu Flecken kommen. Cremen Sie sich idealerweise schon vor dem Anziehen ein und warten Sie mindestens 15 bis 20 Minuten, bis die Sonnencreme vollständig in die Haut eingezogen ist. Erst wenn sich die Haut nicht mehr klebrig anfühlt, schlüpfen Sie in Bikini, T-Shirt und Sommerkleid.