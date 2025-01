× Achtung: Diese Dinge sollten Sie nicht unter der Spüle lagern

Der Bereich unter der Spüle ist ein idealer Lagerraum, schließlich ist er versteckt, leicht zugänglich und oft ungenutzt. Doch Vorsicht: Einige Gegenstände sollten Sie hier keinesfalls aufbewahren!

In kleinen Stadtwohnungen zählt jeder Zentimeter, denn Stauraum ist oft knapp – besonders in der Küche und im Badezimmer. Der Platz unter der Küchenspüle ist deshalb von unschätzbarem Wert. Hier lassen sich problemlos allerlei Dinge unterbringen, wie Spülschwämme, Reinigungsmittel oder Pfandflaschen. Doch nicht alles, was praktisch erscheint, ist hier auch wirklich gut aufgehoben. Folgende Dinge haben dort definitiv nichts verloren.

Reinigungsmittel

Die meisten Menschen lagern Putzmittel unter der Spüle. Doch dieser Ort birgt Gefahren, besonders für Kinder! Selbst mit einer Kindersicherung am Schrank besteht das Risiko, dass neugierige Kinderhände gefährliche Chemikalien leicht erreichen. Zudem können auslaufende Flaschen giftige Dämpfe freisetzen, die sich in der Enge des Schranks stauen. Lagern Sie Reinigungsmittel stattdessen in einem hohen, gesicherten Regal.

© Getty Images ×

Tierfutter und Lebensmittel

Ein feuchtes Milieu ist der Feind von Lebensmitteln. Unter der Spüle können schon kleinste undichte Stellen zu Nässe führen, was die perfekte Grundlage für Schimmel und Bakterienbildung ist. Tierfutter und Lebensmittel sind hier deshalb denkbar schlecht aufgehoben. Besser: Lagern Sie diese in einem trockenen und gut belüfteten Vorratsschrank.

Elektronische Geräte

In Küchen sind Wasser und Elektronik nie die besten Freunde. Unter der Spüle besteht eine hohe Gefahr, dass durch ein Leck oder Spritzwasser Feuchtigkeit in den Schrank eindringt. Elektronische Geräte wie Mixer, Toaster oder Küchengeräteakkus sollten Sie daher nicht in diesem Bereich lagern.

Medikamente

Auch wenn es praktisch erscheint: Medikamente gehören nicht unter die Spüle. Die Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen in der Nähe von Wasserleitungen können die Haltbarkeit und Wirksamkeit beeinträchtigen. Bewahren Sie Ihre Medikamente stattdessen in einem kühlen, trockenen und kindersicheren Schrank auf.

Das darf unter der Spüle aufbewahrt werden

Der Raum unter der Spüle kann dennoch sinnvoll genutzt werden, wenn man auf die richtigen Dinge setzt. Ideal sind Gegenstände, die feuchtigkeitsresistent und ungefährlich sind. Dazu gehören zum Beispiel Müllbeutel, Pfandflaschen oder Aufbewahrungsboxen.