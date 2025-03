× Noch nicht überlaufen: Diese Inseln in Europa sind noch echte Geheimtipps

Einfach abschalten und die Stille genießen – doch das ist gar nicht so einfach. Viele Urlaubsinseln sind von Touristen überfüllt und bieten kaum Platz für Erholung. Doch es gibt sie noch: die versteckten Juwelen, die vom Massentourismus unberührt geblieben sind und pure Entspannung versprechen.

Wer träumt nicht von einem Inselurlaub, fernab von Touristenmassen und überfüllten Stränden? Während Mallorca, Santorini und Sizilien längst kein Geheimtipp mehr sind, gibt es in Europa noch versteckte Paradiese, die Ruhe, Natur und authentisches Flair bieten. Hier sind acht Inseln, die noch nicht überlaufen sind – perfekt für den Sommerurlaub 2025!

Menorca – Mallorcas unbekannte Schwester

© Getty Images ×

Mallorcas kleine Schwester überrascht mit unberührten Stränden, grünen Wäldern und einer entspannten Atmosphäre. Im Vergleich zur großen Nachbarinsel geht es hier gemächlicher zu, was Menorca zu einem perfekten Ziel für Ruhesuchende macht. Besonders die versteckten Buchten wie Cala Macarella oder Cala Pregonda begeistern mit feinem Sand und glasklarem Wasser. Die Hauptstadt Maó lockt mit ihrem historischen Hafen, während Ciutadella mit verwinkelten Gassen und romantischen Plätzen punktet. N

Dugi Otok – Kroatiens bestgehütetes Geheimnis

© Getty Images ×

Während Dubrovnik und Split im Sommer aus allen Nähten platzen, bleibt Dugi Otok eine Oase der Ruhe. Die Insel bietet dramatische Klippen, versteckte Strände und den atemberaubenden Telascica-Naturpark, der mit seinem Salzwassersee Mir ein besonderes Naturhighlight darstellt. Einer der schönsten Strände Kroatiens, der Sakarun-Strand, befindet sich hier und beeindruckt mit seinem fast karibisch anmutenden, weißen Sand und kristallklarem Wasser. Ein Paradies für alle, die Kroatiens ursprüngliche Natur fernab des Massentourismus entdecken wollen.

Korsika – Die wilde Schönheit Frankreichs

© Getty Images ×

Korsika, auch die „Insel der Schönheit“ genannt, ist ein Traum für Naturliebhaber und Abenteuerlustige. Die Insel besticht durch ihre einzigartige Mischung aus zerklüfteten Bergen, tiefgrünen Wäldern und traumhaften Stränden mit kristallklarem Wasser. Besonders im Norden rund um Saint-Florent und im Naturschutzgebiet Scandola finden sich abgelegene Buchten, die mit der Karibik mithalten können. Wer es sportlich mag, kann sich auf die berühmte GR20-Wanderroute wagen, die zu den anspruchsvollsten, aber auch atemberaubendsten Trekkingpfaden Europas gehört.

Milos – Das versteckte Juwel der Kykladen

© Getty Images ×

Während Santorini und Mykonos in der Hochsaison völlig überlaufen sind, bleibt Milos ein ruhiges Paradies mit spektakulären Felsformationen und unberührten Stränden. Besonders beeindruckend ist Sarakiniko, eine schneeweiße Mondlandschaft aus vulkanischem Gestein, die in Kombination mit dem azurblauen Wasser ein surreales Bild bietet. Auch die bunten Fischerhäuser von Klima, die direkt am Wasser gebaut sind, gehören zu den Highlights der Insel.

Pantelleria – Italiens wilder Vulkantraum

© Getty Images ×

Diese kleine italienische Insel zwischen Sizilien und Tunesien ist ein absoluter Geheimtipp. Anstatt Sandstrände gibt es hier dramatische Felsküsten, an denen sich das tiefblaue Mittelmeer bricht. Besonders beeindruckend ist der Specchio di Venere, ein vulkanischer See, der von warmen Quellen gespeist wird und mit mineralhaltigem Schlamm zur natürlichen Wellnessoase wird. Pantelleria ist zudem bekannt für seine traditionellen Dammusi-Häuser mit dicken Steinmauern und flachen Dächern, die perfekt ins raue Landschaftsbild passen.

5. São Miguel, Azoren – Europas tropisches Paradies

© Getty Images ×

Die größte Insel der Azoren ist ein wahres Naturwunder mit dampfenden heißen Quellen, üppigen Wäldern und smaragdgrünen Kraterseen. Die Lagoa das Sete Cidades, ein beeindruckender Doppelkratersee, bietet eine spektakuläre Aussicht, die man am besten von der Vista do Rei genießt. Abenteuerlustige können in Furnas entspannen, wo heißes Wasser aus der Erde sprudelt und das traditionelle Cozido-Eintopfgericht in vulkanischer Erde gegart wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Wanderwege, Wasserfälle und sogar Teeplantagen, die São Miguel zu einem der abwechslungsreichsten Reiseziele Europas machen.

Karpathos – Griechenlands ruhige Perle

© Getty Images ×

Karpathos liegt zwischen Rhodos und Kreta, ist aber weit weniger bekannt. Die Insel begeistert mit traditionellen Dörfern, wilden Berglandschaften und unberührten Stränden. Besonders das Bergdorf Olympos, in dem jahrhundertealte Bräuche lebendig gehalten werden, fasziniert Besucher mit seiner authentischen Atmosphäre. Die Strände wie Apella oder Kyra Panagia zählen zu den schönsten Griechenlands, sind aber oft nur mit dem Boot oder nach einer kurzen Wanderung erreichbar.

Berlengas – Portugals geheime Inselgruppe

© Getty Images ×

Nur eine kurze Bootsfahrt von Peniche entfernt, wartet das Berlengas-Archipel mit dramatischen Felsküsten, geheimnisvollen Grotten und glasklarem Wasser. Die Hauptinsel Berlenga Grande ist ein Paradies für Taucher, Wanderer und alle, die auf der Suche nach einem echten Abenteuer sind. Besonders spektakulär ist das historische Fort São João Baptista, das auf einer Felseninsel thront und in eine atemberaubende Kulisse eingebettet ist. Hier kann man fernab des Festland-Trubels eine Nacht verbringen und das Inselgefühl in vollen Zügen genießen