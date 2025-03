× Hier wird der Urlaub 2025 in Europa besonders teuer

Bei der Urlaubsplanung spielt das Budget eine entscheidende Rolle, denn mit den steigenden Preisen kann ein Trip schnell teuer werden. Ein neues Ranking enthüllt, in welchen europäischen Ländern man 2025 besonders tief in den Geldbeutel greifen muss.

Reisen ist in nahezu allen Bereichen teurer geworden – sei es bei Flügen, Unterkünften oder der Touristensteuer. Wer dieses Jahr in den Urlaub fährt, muss also tiefer in die Tasche greifen. Doch wo sind die Kosten besonders hoch? Ein aktuelles Ranking des Finanzportals Hello Safe gibt Aufschluss. In einer Analyse wurden 136 Länder hinsichtlich des durchschnittlichen Tagesbudgets für Reisende untersucht. Berücksichtigt wurden dabei die Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort.

1. Schweiz

Die Schweiz führt die Liste mit einem durchschnittlichen Tagesbudget von beeindruckenden 238 Euro an. Die hohen Lebenshaltungskosten und die starke touristische Nachfrage tragen zu diesen Ausgaben bei. Dennoch lockt das Land mit atemberaubenden Alpenlandschaften und kulturellen Highlights in Städten wie Zürich und Genf. ​

2. Frankreich

Frankreich belegt mit durchschnittlichen Tagesausgaben von 178 Euro den zweiten Platz. Besonders in Metropolen wie Paris können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung das Reisebudget stark belasten. Dennoch bleibt Frankreich mit seiner reichen Kultur und Geschichte ein beliebtes Reiseziel und wurde auch 2024 zum beliebtesten Urlaubsland der Welt gekürt.

3. Island

Auf dem dritten Platz liegt Island mit durchschnittlichen Tageskosten von 166 Schweizer Franken (ca. 174 Euro). Die abgelegene Lage und die begrenzte touristische Infrastruktur machen Reisen in dieses Land kostenintensiv. Dennoch ziehen die einzigartigen Naturlandschaften, darunter Geysire und Vulkane, zahlreiche Besucher an. ​

4. Luxemburg

Luxemburg folgt mit einem durchschnittlichen Tagesbudget von ca. 166 Euro. Als kleines, aber wohlhabendes Land sind die Preise für Unterkunft und Verpflegung entsprechend hoch. Dennoch bietet Luxemburg charmante Städte und eine reiche Geschichte, die es zu entdecken gilt. ​

5. Griechenland

Überraschenderweise findet sich Griechenland mit durchschnittlichen Tagesausgaben von 165 Euro auf dem fünften Platz. Trotz seiner Beliebtheit als Urlaubsziel können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, insbesondere in touristischen Hotspots, das Budget dieses Jahr besonders belasten. Dennoch locken die antiken Stätten und malerischen Inseln jährlich zahlreiche Besucher an. ​

Die Top 20 der teuersten Reiseländer Europas 2025 im Überblick

Schweiz Frankreich Island Luxemburg Griechenland Vereinigtes Königreich Dänemark Niederlande Italien Norwegen Andorra Finnland Österreich Deutschland Spanien Belgien Irland Portugal Schweden Slowakei

Spartipps für Reisen in teure Länder

Auch in den teuersten Reiseländern gibt es Möglichkeiten, das Budget zu schonen:

Frühzeitige Buchung: Planen Sie Ihre Reise im Voraus, um von Frühbucherrabatten zu profitieren.​

Alternative Unterkünfte: Erwägen Sie statt teurer Hotels günstigere Optionen wie Hostels oder Ferienwohnungen.​

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen: Verzichten Sie auf teure Mietwagen und nutzen Sie stattdessen Busse und Bahnen.​

Lokale Märkte besuchen: Statt in teuren Restaurants zu essen, können Sie auf lokalen Märkten frische und preiswerte Lebensmittel erwerben.​

Mit sorgfältiger Planung und bewussten Entscheidungen lässt sich auch in kostspieligen Ländern ein unvergesslicher Urlaub erleben, ohne das Budget zu sprengen.