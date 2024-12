× DIESES Urlaubs-Paradies verdoppelt seine Touristen-Steuer!

Die Malediven, ein Traumziel für Reisende aus aller Welt, könnten ab 2025 für viele Urlauber kostspieliger werden. Grund sind massive Steuererhöhungen, die sowohl den Aufenthalt als auch die Anreise betreffen

Ab dem 1. Januar 2025 verdoppelt die maledivische Regierung die sogenannte „Green Tax“, eine Umweltabgabe, die pro Nacht und Person in Resorts oder auf Hotelinseln fällig wird. Statt wie bisher sechs US-Dollar werden Urlauber künftig zwölf US-Dollar pro Nacht zahlen. Besonders Familien und Langzeiturlauber trifft diese Änderung hart: Ein zweiwöchiger Aufenthalt mit einer vierköpfigen Familie wird durch die Erhöhung um über 300 US-Dollar teurer.

Die Regierung begründet die Maßnahme mit dem zunehmenden Aufwand, den der Schutz der empfindlichen Unterwasserwelt und die Herausforderungen des Klimawandels mit sich bringen. Kinder ab zwei Jahren sind ebenfalls von der Steuer betroffen.

Was gilt für bereits gebuchte Reisen?

Gute Nachrichten gibt es für Reisende, die ihre Malediven-Reise bereits vor dem Stichtag 1. Januar 2025 gebucht haben: Für diese gelten noch die alten Steuerregeln. EInige Reiseveranstalter betonen, dass es keine nachträglichen Preisänderungen für bestehende Buchungen geben wird. Neubuchungen ab dem genannten Datum unterliegen jedoch der erhöhten „Green Tax“. Urlauber sollten sich vor ihrer Reise bei ihrem Veranstalter oder Hotel erkundigen, wie die Steuer berechnet wird und ob diese in den Reisepreis integriert ist.

Erhöhte Flughafensteuer seit Dezember 2024

Auch die Anreise zu den Malediven wird teurer: Bereits seit dem 1. Dezember 2024 gilt eine deutlich erhöhte Flughafensteuer. Reisende zahlen bei internationalen Flügen nun 50 US-Dollar in der Economy Class, 120 US-Dollar in der Business Class und 240 US-Dollar in der First Class – eine Steigerung von bis zu 300 Prozent. Privatjet-Passagiere zahlen sogar 480 US-Dollar.

Diese sogenannte „Departure Fee“ kommt zu der bestehenden „Airport Development Fee“ hinzu, die je nach Reiseklasse ebenfalls zwischen 50 und 480 US-Dollar beträgt. Während Diplomaten und Kinder unter zwei Jahren ausgenommen sind, gilt die Steuer für alle anderen, einschließlich maledivischer Staatsbürger, die jedoch in der Economy Class nur zwölf US-Dollar zahlen.

Zusätzlich zu den genannten Abgaben steigt die Steuer auf touristische Waren und Dienstleistungen von 16 auf 17 Prozent. Diese Änderung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft und wird voraussichtlich weitere Auswirkungen auf die Gesamtkosten für Reisende haben.

Was bedeutet das für die Malediven als Reiseziel?

Die Steuererhöhungen sollen nicht nur den Umweltschutz und die Infrastruktur verbessern, sondern auch dem wachsenden Touristenstrom gerecht werden. Dennoch könnten die gestiegenen Kosten das Buchungsverhalten beeinflussen, vor allem bei preisbewussten Urlaubern. Reiseveranstalter raten dazu, frühzeitig zu buchen und mögliche Zusatzkosten einzuplanen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Die Malediven bleiben aber trotz der höheren Kosten ein exklusives Reiseziel – jedoch wird der Traum vom Paradies unter Palmen für viele Reisende künftig mit einem spürbar höheren Preis verbunden sein.