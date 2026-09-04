Dieser simple Küchenrollen-Trick hält Ihre Schränke länger sauber

Auf hohen Küchenschränken, Regalen oder dem Kühlschrank sammelt sich besonders gerne Staub und Fett. Mit einem einfachen Trick lässt sich das lästige Putzen deutlich erleichtern.

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Es gibt diese Stellen, die beim Putzen irgendwie immer vergessen werden. Oben auf dem Kühlschrank, auf dem Küchenschrank oder auf einem hohen Regal sammelt sich mit der Zeit eine ziemlich unappetitliche Mischung aus Staub und Fett. Weil man die Flächen nicht ständig im Blick hat, fällt oft erst beim nächsten Großputz auf, wie viel sich dort angesammelt hat.

Genau hier kann Küchenrolle zum praktischen Helfer werden. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Statt den Schmutz direkt auf der Oberfläche landen zu lassen, wird die Fläche mit Küchenpapier ausgelegt. Staub und Fett sammeln sich anschließend dort und können beim nächsten Putzen mitsamt der Küchenrolle entfernt werden.

So funktioniert der Putz-Trick

Bevor die Küchenrolle zum Einsatz kommt, sollte die jeweilige Fläche einmal gründlich gereinigt werden. Schließlich soll nicht der vorhandene Schmutz unter dem Papier verschwinden.

Anschließend wird die Fläche möglichst vollständig mit Küchenrolle ausgelegt. Dabei lohnt es sich, auch die hinteren Bereiche und Ecken abzudecken, in denen sich besonders gerne Staub sammelt. Bei größeren Flächen können mehrere Blätter nebeneinander gelegt werden.

Beim nächsten Putzen heißt es dann nicht mehr: Eimer holen, schrubben und mühsam über den Schrank greifen. Stattdessen wird das verschmutzte Küchenpapier einfach entfernt und durch neues ersetzt. Die Reinigung der schwer erreichbaren Fläche wird damit deutlich unkomplizierter.

Besonders praktisch für vergessene Stellen

Frau reißt Küchenpapier ab, drei Rollen auf weißem Tisch in moderner Küche. © Getty Images

Der Trick eignet sich vor allem für Bereiche, die man im Alltag nur selten sauber macht. Dazu gehören etwa die Oberseiten hoher Küchenkästen, der Kühlschrank oder schwer erreichbare Regalböden.

Ganz ohne Putzen kommt man natürlich auch damit nicht aus. Sobald das Papier verschmutzt ist, sollte es ausgetauscht werden. Außerdem sollte die Unterlage nicht mit empfindlichen oder feuchten Oberflächen verwendet werden, bei denen Küchenpapier verrutschen oder festkleben könnte.

Einmal sauber machen, auslegen und beim nächsten Mal einfach austauschen, manchmal braucht es eben keinen komplizierten Putz-Hack, sondern nur ein bisschen Küchenrolle.