Gelbe Flecken am Polster: Warum sie gefährlich sind und was Sie jetzt tun müssen

Wer gelbe Flecken auf seinem Kopfpolster entdeckt, sollte rasch handeln, denn dahinter verbirgt sich oft ein ungesunder Nährboden für Keime. Mit einfachen Tricks und den richtigen Hausmitteln lässt sich die Betthygiene jedoch im Handumdrehen wiederherstellen.

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Der Entstehungsprozess der typischen vergilbten Verfärbungen auf unseren Kopfpolstern vollzieht sich vollkommen unbemerkt während der nächtlichen Ruhephase. Da der Mensch rund ein Drittel seines Lebens schlafend verbringt, ist das Bett einer dauerhaften Beanspruchung ausgesetzt. Während wir träumen, reguliert der Organismus seine Temperatur, was unweigerlich zu Schweißbildung führt. Zusammen mit den natürlichen Ölen der Haut und dem Talg der Kopfhaut dringen diese Absonderungen tief in das Gewebe ein. Auch Reste von abendlichen Pflegeprodukten wie Gesichtscremes, Lotionen oder Haarölen verbinden sich mit den körpereigenen Flüssigkeiten. Über Monate hinweg oxidieren diese Substanzen im Polsterkern, was schließlich als unschöne gelbliche Stockflecken sichtbar wird. Selbst gründliches Duschen vor dem Schlafgehen kann diese natürliche Absonderung von Hautfetten und Schweiß nicht verhindern.

Die gesundheitlichen Gefahren im Bett

Yellow stain on a pillow © Getty Images

Was auf den ersten Blick wie ein rein optischer Schönheitsfehler wirkt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ernstzunehmendes Risiko für das Wohlbefinden. Die feucht-warme Umgebung, die durch Schweiß und Körperwärme im Inneren des Polsters entsteht, bietet Mikroorganismen ideale Lebensbedingungen. Hausstaubmilben und diverse Bakterienstämme vermehren sich unter diesen Bedingungen rasant. Noch gefährlicher wird es, wenn man mit feuchten Haaren ins Bett geht, da die eingeschlossene Staunässe die Bildung von Schimmelpilzen massiv beschleunigt. Die gesundheitlichen Folgen einer mangelhaften Polsterhygiene sind vielfältig:

Atemwegsbeschwerden: Eingeatmete Schimmelsporen und Milbenkot reizen die Schleimhäute und können nächtlichen Husten auslösen.

Eingeatmete Schimmelsporen und Milbenkot reizen die Schleimhäute und können nächtlichen Husten auslösen. Allergische Reaktionen: Betroffene klagen häufig über verstopfte Nasen, juckende Augen und allergischen Schnupfen am Morgen.

Betroffene klagen häufig über verstopfte Nasen, juckende Augen und allergischen Schnupfen am Morgen. Verschlimmerung von Asthma: Für Asthmatiker kann ein belasteter Polster zu einer spürbaren Verschlechterung der Symptome führen.

Für Asthmatiker kann ein belasteter Polster zu einer spürbaren Verschlechterung der Symptome führen. Hautirritationen: Der ständigekontakt mit bakterienbelastetem Gewebe begünstigt Hautunreinheiten, Pickel und Entzündungen im Gesicht.

Effektive Prävention: So bleibt das Bett keimfrei

Kopfkissen im Bett © Getty Images/500px

Um die Bildung der hartnäckigen gelben Flecken von vornherein zu verhindern, bedarf es einer konsequenten Pflegeroutine im Schlafzimmer. Als wirksamste Schutzmaßnahme empfehlen Expert:innen die Anschaffung eines wasserdichten Polsterschutzes, der direkt unter dem eigentlichen Polsterbezug aufgezogen wird. Dieser Spezialbezug fungiert als undurchdringliche Barriere für Flüssigkeiten aller Art und verhindert, dass Schweiß oder Speichel in das Polsterinnere gelangen. Das schont nicht nur die Gesundheit, sondern verlängert auch die Lebensdauer von teuren Daunen- oder Federpolstern erheblich. Ergänzend sollten Sie folgende Hygienemaßnahmen in Ihren Alltag einbauen:

Bezüge regelmäßig wechseln: Ein wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche sorgt für eine saubere Oberfläche.

Ein wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche sorgt für eine saubere Oberfläche. Gründliches Auslüften: Den Polster nach dem Aufstehen nicht sofort abdecken, sondern gut auslüften lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann.

Den Polster nach dem Aufstehen nicht sofort abdecken, sondern gut auslüften lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Tägliches Aufschütteln: Durch kräftiges Aufschütteln wird die Füllung gelockert und die Luftzirkulation im Inneren gefördert.

Durch kräftiges Aufschütteln wird die Füllung gelockert und die Luftzirkulation im Inneren gefördert. Nasse Haare vermeiden: Vor dem Schlafengehen sollten die Haare immer vollständig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu verhindern.

Hausmittel im Test: Stockflecken richtig bekämpfen

Sollten sich bereits leichte Verfärbungen auf dem Polster gebildet haben, ist eine rasche Reinigung in der Waschmaschine erforderlich. Achten Sie dabei stets auf die Pflegehinweise des Herstellers auf dem Etikett. Um Keime, Bakterien und Schimmelpilze effektiv abzutöten, ist ein Waschgang bei mindestens 60 Grad notwendig. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt sich eine gezielte Vorbehandlung mit speziellen Fleckensprays gegen Schweißrückstände oder der Griff zu bewährten, umweltfreundlichen Hausmitteln. Folgende Mischungen haben sich in der Reinigungspraxis bestens bewährt:

Die Essig-Methode: Mischen Sie handelsüblichen Essig mit Wasser im Verhältnis 1:3 und tragen Sie die Lösung großzügig auf die betroffenen Stellen auf. Nach einer kurzen Einwirkzeit wandert der Polster in die Waschmaschine.

Mischen Sie handelsüblichen Essig mit Wasser im Verhältnis 1:3 und tragen Sie die Lösung großzügig auf die betroffenen Stellen auf. Nach einer kurzen Einwirkzeit wandert der Polster in die Waschmaschine. Die Wasserstoffperoxid-Variante: Bei besonders tief sitzenden Flecken hilft eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Wasser im Verhältnis 1:5, die sanft in das Gewebe eingearbeitet wird.

Achten Sie nach dem Waschen unbedingt darauf, dass der Polster vollkommen trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Sollten die Stockflecken jedoch bereits jahrealt und tief in die Füllung eingedrungen sein, ist aus gesundheitlichen Gründen ein kompletter Austausch des Kopfpolsters dringend anzuraten.