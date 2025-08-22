Ekel-Alarm: Dieser Gegenstand im Schlafzimmer ist verkeimter als das WC

Das Schlafzimmer ist ein Ort, an dem wir uns entspannen und den Alltag hinter uns lassen. Doch was viele nicht wissen: Gerade hier verstecken sich mehr Bakterien, als man denken würde. Laut einer Studie tummeln sich auf einem Gegenstand sogar mehr Keime als auf einer durchschnittlichen Toilette!

Im Schlafzimmer achten wir normalerweise auf Sauberkeit, doch bei einem bestimmten Gegenstand sind wir oft nachlässig und der kommt uns dabei gefährlich nahe: der Kissenbezug. Jeden Abend legen wir unseren Kopf darauf und haben direkten Hautkontakt. Wer ihn jedoch nicht regelmäßig wäscht, verwandelt sein Kissen in ein wahres Bakterien-Paradies. Denn schon nach kurzer Zeit sammeln sich auf dem Stoff mehr Keime als auf einer herkömmlichen Toilette.

Bakterien-Hotspot Kissenbezug

Während wir uns in den Schlaf kuscheln, verliert unser Körper Schweiß, Hautschuppen und Hautfett. Aber auch Make-up-Reste, Speichel und Rückstände von Hautpflegeprodukten setzen sich im Stoff des Kissenbezugs ab. Diese Mischung aus natürlichen Ausscheidungen und externen Verunreinigungen bildet einen perfekten Nährboden für Mikroorganismen, vor allem für Bakterien, die nicht nur unangenehm sein können, sondern auch Hautunreinheiten und Entzündungen fördern.

Laut einer Studie des amerikanischen Matratzenherstellers Amerisleep und Erkenntnissen aus dem Journal of Clinical Microbiology können sich auf einem Kissenbezug innerhalb einer Woche 17.000-mal mehr Bakterien ansammeln als auf einem gewöhnlichen Toilettensitz!

Die gesundheitlichen Folgen

Wenn der Kissenbezug nicht regelmäßig gewaschen wird, drohen gesundheitliche Risiken: Bakterien, Schmutz und abgestorbene Hautzellen können die Poren verstopfen, was zu Pickeln, Entzündungen und Hautreizungen führt. Besonders bei empfindlicher Haut kann der ständige Kontakt mit Keimen und Rückständen zu unangenehmen Rötungen oder Juckreiz führen. Auch Hausstaubmilben, die sich in Textilien einnisten, können bei Allergikern die Symptome wie Niesen, Husten und juckende Augen verstärken.

Wie oft sollte man den Kissenbezug wechseln?

Es wird empfohlen, den Kissenbezug mindestens einmal pro Woche zu wechseln, um die Ansammlung von Bakterien und Milben zu verhindern. Bei empfindlicher Haut oder bestehenden Hautproblemen ist es sogar ratsam, den Bezug alle drei bis vier Tage auszutauschen. 60 Grad Celsius sollten es beim Waschen schon sein, um möglichst viele der schädlichen Mikroorganismen abzutöten.