Ekelalarm! Ab diesem Zeitpunkt gehören Handtücher in den Müll

Handtücher sind unsere täglichen Wohlfühlbegleiter – doch irgendwann verwandeln sie sich unbemerkt in echte Hygiene-Fallen. Woran Sie erkennen, dass es Zeit für ein neues ist, und welche Warnsignale Sie nicht ignorieren sollten.

Hand aufs Herz: Wie oft wechseln Sie eigentlich Ihr Handtuch? Jeden dritten Tag? Einmal die Woche? Oder sind Sie eher Team „solange es noch trocken wird, passt’s“? Fakt ist: Handtücher begleiten uns ständig – aber sie sind auch wahre Keimschleudern. Und irgendwann hilft auch kein heißes Waschprogramm mehr – dann gehört das gute Stück tatsächlich in den Müll.

Warum Handtücher schneller verkeimen, als wir denken

Nach dem Duschen oder Baden nehmen Handtücher jede Menge Feuchtigkeit auf. Das schafft den perfekten Nährboden für Bakterien, Pilze und sogar Schimmelsporen. Besonders kritisch wird es, wenn das Handtuch nach dem Gebrauch nicht richtig trocknen kann, sondern tagelang feucht am Haken hängt.

© Getty Images

Der Punkt, an dem Schluss sein muss

Selbst bei guter Pflege ist die Lebenszeit von Handtüchern begrenzt. Laut Expert:innen sollte man sie nach drei bis fünf Jahren konsequent austauschen. Spätestens dann haben sich Fasern abgenutzt, die Saugkraft lässt nach – und hygienisch ist das Ganze auch nicht mehr optimal.

© Getty Images

Klare Warnsignale, dass Ihr Handtuch durch ist:

Es riecht muffig, auch direkt nach dem Waschen.

Die Fasern sind hart und kratzig statt weich.

Flecken bleiben, egal wie heiß Sie waschen.

Das Handtuch trocknet nicht mehr richtig und fühlt sich schnell klamm an.

Handtücher sind treue Alltagshelfer – aber sie haben ein Verfallsdatum. Wer sie zu lange behält, riskiert muffigen Geruch, Bakterienparty und null Komfort.