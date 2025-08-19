Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Bad
Ekelalarm! Ab diesem Zeitpunkt gehören Handtücher in den Müll
© Getty Images

Verfallsdatum

Ekelalarm! Ab diesem Zeitpunkt gehören Handtücher in den Müll

19.08.25, 09:59
Teilen

Handtücher sind unsere täglichen Wohlfühlbegleiter – doch irgendwann verwandeln sie sich unbemerkt in echte Hygiene-Fallen. Woran Sie erkennen, dass es Zeit für ein neues ist, und welche Warnsignale Sie nicht ignorieren sollten. 

Hand aufs Herz: Wie oft wechseln Sie eigentlich Ihr Handtuch? Jeden dritten Tag? Einmal die Woche? Oder sind Sie eher Team „solange es noch trocken wird, passt’s“? Fakt ist: Handtücher begleiten uns ständig – aber sie sind auch wahre Keimschleudern. Und irgendwann hilft auch kein heißes Waschprogramm mehr – dann gehört das gute Stück tatsächlich in den Müll. 

Warum Handtücher schneller verkeimen, als wir denken

Nach dem Duschen oder Baden nehmen Handtücher jede Menge Feuchtigkeit auf. Das schafft den perfekten Nährboden für Bakterien, Pilze und sogar Schimmelsporen. Besonders kritisch wird es, wenn das Handtuch nach dem Gebrauch nicht richtig trocknen kann, sondern tagelang feucht am Haken hängt.

Ekelalarm! Ab diesem Zeitpunkt gehören Handtücher in den Müll
© Getty Images
 

Der Punkt, an dem Schluss sein muss

Selbst bei guter Pflege ist die Lebenszeit von Handtüchern begrenzt. Laut Expert:innen sollte man sie nach drei bis fünf Jahren konsequent austauschen. Spätestens dann haben sich Fasern abgenutzt, die Saugkraft lässt nach – und hygienisch ist das Ganze auch nicht mehr optimal. 

Ekelalarm! Ab diesem Zeitpunkt gehören Handtücher in den Müll
© Getty Images

Klare Warnsignale, dass Ihr Handtuch durch ist:

  • Es riecht muffig, auch direkt nach dem Waschen.
  • Die Fasern sind hart und kratzig statt weich.
  • Flecken bleiben, egal wie heiß Sie waschen.
  • Das Handtuch trocknet nicht mehr richtig und fühlt sich schnell klamm an. 

 

Handtücher sind treue Alltagshelfer – aber sie haben ein Verfallsdatum. Wer sie zu lange behält, riskiert muffigen Geruch, Bakterienparty und null Komfort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden