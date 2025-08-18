Weiß kaum jemand! Mit diesem Waschprogramm waschen Sie Bikini & Co. richtig

Salz, Chlor und Sonne setzen Bikini & Co. ordentlich zu – und viele machen beim Waschen noch den größten Fehler. Mit dem richtigen Programm halten Badesachen deutlich länger.

Ein Sprung ins Meer, ab ins Chlorwasser, dann noch ein Sonnenbad – klingt nach Traumtag, ist aber purer Stress für Ihre Badesachen. Salz, Chlor und Sonne greifen Stoffe an und lassen Lieblingsstücke schneller alt aussehen, als man „Strandbar“ sagen kann. Damit Bikini & Co. trotzdem mehrere Sommer überleben, hier die wichtigsten Tipps.

Salz & Chlor – die Endgegner für Badetextilien

Meerwasser hinterlässt zwar hübsche Wellen im Haar, für die Fasern von Badesachen ist Salz aber eine Belastung: Es trocknet aus und macht spröde. Chlor ist noch härter drauf – es bleicht Farben aus und sorgt dafür, dass Stoffe schneller porös werden. Kurz: Ohne Pflege ist der Lieblingsbikini schnell Geschichte.

© Getty Images

Mit diesem Waschprogramm sollten Sie Badesachen wirklich waschen

Die gute Nachricht: Sie brauchen keine Profi-Tricks – schonendes Waschen in der Waschmaschine reicht völlig.

Kalt oder maximal 30 Grad im Schonwaschgang.

Aufs Schleudern verzichten – das dehnt die Fasern.

Kein Weichspüler – er macht den Stoff auf Dauer labberig.

Tipp: Spülen Sie Badesachen nach dem Baden direkt mit klarem Wasser aus. Das entfernt Salz und Chlor, bevor sie richtig Schaden anrichten.

© Getty Images

Trocken, aber bitte im Schatten

Die Sonne trocknet zwar schneller, ist aber der absolute Farb-Killer. UV-Strahlung bleicht Badesachen gnadenlos aus.

Besser: auf den Wäscheständer im Schatten hängen. Da trocknen die Teile zwar langsamer, bleiben aber länger in Topform.

Ob Bikini, Badehose oder Badeanzug – die Teile halten viel aus, aber nicht alles. Wer seine Badesachen richtig behandelt, hat länger Freude daran. Also: sanft waschen, Sonne beim Trocknen meiden und Weichspüler links liegen lassen.