Weiß kaum jemand! Mit diesem Waschprogramm waschen Sie Bikini & Co. richtig
Vorsicht!

Weiß kaum jemand! Mit diesem Waschprogramm waschen Sie Bikini & Co. richtig

18.08.25, 10:32
Teilen

Salz, Chlor und Sonne setzen Bikini & Co. ordentlich zu – und viele machen beim Waschen noch den größten Fehler. Mit dem richtigen Programm halten Badesachen deutlich länger. 

Ein Sprung ins Meer, ab ins Chlorwasser, dann noch ein Sonnenbad – klingt nach Traumtag, ist aber purer Stress für Ihre Badesachen. Salz, Chlor und Sonne greifen Stoffe an und lassen Lieblingsstücke schneller alt aussehen, als man „Strandbar“ sagen kann. Damit Bikini & Co. trotzdem mehrere Sommer überleben, hier die wichtigsten Tipps. 

Salz & Chlor – die Endgegner für Badetextilien 

Meerwasser hinterlässt zwar hübsche Wellen im Haar, für die Fasern von Badesachen ist Salz aber eine Belastung: Es trocknet aus und macht spröde. Chlor ist noch härter drauf – es bleicht Farben aus und sorgt dafür, dass Stoffe schneller porös werden. Kurz: Ohne Pflege ist der Lieblingsbikini schnell Geschichte. 

Lesen Sie auch

Mit diesem Waschprogramm sollten Sie Badesachen wirklich waschen

Die gute Nachricht: Sie brauchen keine Profi-Tricks – schonendes Waschen in der Waschmaschine reicht völlig.

  • Kalt oder maximal 30 Grad im Schonwaschgang.
  • Aufs Schleudern verzichten – das dehnt die Fasern.
  • Kein Weichspüler – er macht den Stoff auf Dauer labberig.
  • Tipp: Spülen Sie Badesachen nach dem Baden direkt mit klarem Wasser aus. Das entfernt Salz und Chlor, bevor sie richtig Schaden anrichten. 

Trocken, aber bitte im Schatten

Die Sonne trocknet zwar schneller, ist aber der absolute Farb-Killer. UV-Strahlung bleicht Badesachen gnadenlos aus.
Besser: auf den Wäscheständer im Schatten hängen. Da trocknen die Teile zwar langsamer, bleiben aber länger in Topform.

 

Ob Bikini, Badehose oder Badeanzug – die Teile halten viel aus, aber nicht alles. Wer seine Badesachen richtig behandelt, hat länger Freude daran. Also: sanft waschen, Sonne beim Trocknen meiden und Weichspüler links liegen lassen.

