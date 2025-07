Sonnencreme-Flecken auf Kleidung entfernen: Diese Hausmittel helfen

Nach dem Waschgang: So lang darf die Kleidung in der Waschtrommel bleiben Beim Öffnen der Waschmaschinentür erwartet man eigentlich frischen Duft, doch stattdessen steigt einem oft ein muffiger Geruch in die Nase. Der Grund: Die Wäsche wurde zu lange in der feuchten Trommel vergessen. Ein Experte verrät, ab wann Sie Ihre Kleidung unbedingt aus der Maschine nehmen sollten.