Putz-Hack: So clever können Sie Regenwasser im Haushalt nutzen

Das unbeständige Wetter mag zwar nervig sein, doch wir können es auch zu unserem Vorteil nutzen. Denn Regenwasser ist nicht nur im Garten nützlich, sondern kann auch beim Putzen wahre Wunder wirken. Wir verraten, welche Stellen im Haushalt sich ganz einfach mit Regenwasser reinigen lassen.

Statt sich über die nassen Tage zu ärgern, sollten Sie sich lieber freuen, dass die Regentonne jetzt wieder voll wird. Der Garten ist dankbar, denn Pflanzen lieben Regenwasser oft mehr als das kalkhaltige Leitungswasser. Doch Regenwasser eignet sich nicht nur fürs Gießen, sondern auch im Haushalt können Sie damit richtig clever putzen und so einiges an Aufwand und Kosten sparen.

Genial: Regenwasser zum Putzen nutzen

Regenwasser ist weicher als Leitungswasser, da es nahezu keine Mineralien wie Kalzium und Magnesium enthält. Diese Eigenschaften machen es ideal für die Reinigung, vor allem, wenn es darum geht, Kalkflecken zu vermeiden, die bei hartem Wasser häufig auftreten. In vielen Haushalten sorgt das kalkhaltige Leitungswasser nämlich für hartnäckige Ablagerungen auf Armaturen, Fliesen und Glasoberflächen. Mit Regenwasser gehören diese unschönen Spuren der Vergangenheit an.

Fensterputzen mit Regenwasser

© Getty Images

Fensterputzen ist eine der unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt, besonders wenn das Wasser nach dem Reinigen Streifen hinterlässt. Hier hilft Regenwasser, denn es ist frei von Mineralien, die die typischen Kalkflecken verursachen. Es sorgt für ein streifenfreies und kristallklares Ergebnis. Einfach eine Flasche Regenwasser in die Putzroutine einbauen und mit den gewohnten Reinigungsmitteln kombinieren. Jetzt müssen Sie sich nie wieder über die störenden Streifen ärgern.

Bodenwischen mit Regenwasser

© Getty Images

Nicht nur beim Fensterputzen hat Regenwasser einen Vorteil. Auch beim Bodenwischen macht sich das weiche Wasser bezahlt. Es hinterlässt keine unschönen Streifen oder Schlieren, die vor allem auf dunklen Fliesen oder Laminat stark auffallen können. Das Regenwasser sorgt für eine gründliche und streifenfreie Reinigung und ist dabei noch umweltfreundlicher als Leitungswasser.

Regenwasser bei der Autopflege

© Getty Images

Wer viel Zeit in die Pflege seines Autos investiert, kennt das Problem: Nach einer gründlichen Wäsche bleiben häufig Kalkflecken zurück, die das glänzende Finish trüben. Regenwasser bietet hier die perfekte Lösung. Das weiche Wasser reinigt das Auto gründlicher und hinterlässt keine Flecken. Vor allem bei dunklen Fahrzeugen ist der Unterschied sofort sichtbar. Und das Beste daran? Sie sparen Trinkwasser und senken Ihre Wasserkosten.

Regenwasser sammeln und nutzen: So geht’s

Um Regenwasser effizient zu nutzen, können Sie ganz einfach eine Regentonne in Ihrem Garten aufstellen. Diese wird bei jedem Regen mit frischem Wasser gefüllt, das Sie dann in Ihrem Haushalt oder Garten verwenden können.

Wichtig: In einigen Regionen gibt es gesetzliche Vorgaben, wie Regenwasser verwendet werden darf. Es lohnt sich, vor der Nutzung des Regenwassers die lokalen Vorschriften zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie alles korrekt handhaben.