Wetterumschwung: DIESE Stellen in der Wohnung sollten Sie jetzt unbedingt putzen – außer...

Müffel-Alarm wegen Hitze: Was tun, wenn die Spülmaschine stinkt? Sommerhitze + Essensreste = Geruchsalarm in der Spülmaschine! Warum es bei warmem Wetter besonders schnell müffelt – und mit welchen einfachen Hausmitteln Sie dem Gestank den Kampf ansagen, lesen Sie in unseren besten Frische-Tipps.