Achtung, Hitzefalle! Hier sollten Sie Ihren Ventilator niemals aufstellen

Steigt das Thermometer im Sommer über die 30-Grad-Marke, wird es auch in der Wohnung schnell unerträglich heiß. Ein Ventilator verspricht schnelle Abkühlung, aber nur, wenn er am richtigen Ort steht!

Jetzt wird’s heiß! Die Temperaturen klettern nach oben und die Wohnung heizt sich auf. Um die eigenen vier Wände im Sommer angenehm kühl zu halten, gibt es viele Tricks. Ein altbewährter Tipp ist der Ventilator. Er ist deutlich günstiger als eine Klimaanlage und sorgt für eine willkommene Erfrischung. Doch oft passieren beim Aufstellen Fehler, sodass der Raum kaum kühler wird. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen, damit Ihre vier Wände nicht zur Sauna werden!

An diesem Ort sollte der Ventilator nie stehen

Viele stellen ihren Ventilator direkt auf die Fensterbank. Dabei schleust das Gerät warme Außenluft geradewegs ins Innere und verschlimmert das Hitzeproblem noch. Besonders fatal: Selbst bei geschlossenem Fenster ist das Fensterbrett tabu, denn die Sonne heizt das Fensterglas stark auf, das Glas wiederum gibt die Wärme an die Umgebung ab. Ein davor platzierter Ventilator verteilt diese aufgeheizte Luft direkt in den Raum.

© Getty Images

Auch nachts ist Vorsicht geboten: Wer den Ventilator im Schlafzimmer durchlaufen lässt, riskiert eine unangenehme Erkältung. Zusätzlich wirbelt er Staub und Pollen auf, ein Albtraum für Allergiker. Besser: Am späten Abend gründlich durchlüften und den Ventilator nur kurzzeitig nutzen, idealerweise in Fensternähe, um die frische Abendluft durch die Wohnung zu schieben.

Hier sorgt der Ventilator wirklich für Abkühlung

Wer seine Wohnung im Sommer angenehm kühl halten möchte, sollte die frühen Morgenstunden zum Lüften nutzen. Am besten öffnen Sie mehrere Fenster gleichzeitig, um einen Durchzug zu erzeugen. Ein Ventilator kann diesen Effekt zusätzlich verstärken, wenn er richtig platziert wird. Ideal ist ein Standort in Fensternähe, wobei das Gerät nach innen zeigen sollte, um die frische Luft gezielt hereinzuziehen.

© Getty Images

Auch ein Platz in Türnähe ist sinnvoll, besonders dann, wenn es im angrenzenden Flur kühler ist. Zudem sollten Sie den Ventilator möglichst am Boden platzieren, denn dort ist die Luft in der Regel deutlich kühler als weiter oben im Raum.

Und wer keinen Ventilator besitzt? Kein Problem: Auch reines Querlüften in den frühen Morgenstunden sorgt für einen effektiven Luftaustausch und senkt die Raumtemperatur deutlich, ganz ohne Stromverbrauch.