Daran denkt niemand: Das müssen Sie nach dem Urlaub im Haushalt unbedingt tun

Der Urlaub ist vorbei, und der Haushalt ruft bereits. Doch bevor Sie sich wieder ins Alltagsgetümmel stürzen, gibt es ein paar Dinge, die Sie unbedingt nach Ihrer Rückkehr erledigen sollten!

Kaum ist der Urlaub vorbei, geht der Alltag wieder los, und mit der Erholung ist es oft schneller vorbei, als man denkt. Damit Sie nicht direkt ins Chaos stürzen, sollten Sie bereits vor Ihrer Abreise einige Dinge im Haushalt erledigen. Doch auch nach dem Urlaub gibt es einiges zu tun. Hier sind die 5 wichtigsten Aufgaben, die Sie nach der Rückkehr unbedingt erledigen sollten – und an die kaum jemand denkt!

Vor dem Wäsche waschen: Sand ausschütteln

Wer am Strand war, kennt das Problem: Der Sand steckt in der Kleidung, der Tasche und teilweise sogar in den Schuhen. Bevor Sie jedoch den ersten Waschgang starten, ist es entscheidend, den Sand gründlich aus der Kleidung zu schütteln. Denn: Sand kann die Waschmaschine verstopfen und den Stoffen mehr schaden als nutzen.

Altes Wasser aus den Leitungen spülen

© Getty Images

Besonders wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause waren, ist die Gefahr groß, dass sich Legionellen in den Rohren angesammelt haben. Daher ist es wichtig, nach Ihrer Rückkehr alle Wasserhähne gründlich aufzudrehen und für mindestens 5-10 Minuten alle Leitungen mit kaltem Wasser durchzuspülen. So befreien Sie Ihre Wasserleitungen von stagnierendem Wasser und reduzieren das Risiko einer Legionelleninfektion erheblich.

Lüften und staubsaugen

Zu Hause angekommen, wirkt der Raum oft stickig und abgestanden. Der perfekte Moment, um frische Luft in Ihre vier Wände zu lassen! Besonders nach einem längeren Urlaub, in dem Fenster und Türen geschlossen waren, können sich Gerüche und Feuchtigkeit stauen. Öffnen Sie daher sämtliche Fenster für mindestens 20 Minuten, um für einen vollständigen Luftaustausch zu sorgen. Zusätzlich sollten Sie den Staubsauger zur Hand nehmen, um Staub und mögliche Pollen zu beseitigen, die sich während Ihrer Abwesenheit angesammelt haben.

Toilette reinigen

© Getty Images

Gerade wenn Sie längere Zeit weg waren, kann es passieren, dass sich unangenehme Gerüche oder Ablagerungen bilden. Um das zu vermeiden, sollten Sie die Toilette gründlich reinigen, auch wenn Sie sie während des Urlaubs nicht benutzt haben. Schrubben Sie das WC-Becken mit einem Desinfektionsreiniger und denken Sie auch an die Ränder und den Boden.

Kühlschrank überprüfen

Ein oft übersehener Punkt ist der Kühlschrank. Während Ihrer Abwesenheit könnte sich das Gemüse in der Schublade verabschiedet haben oder verderbliche Lebensmittel könnten ihren besten Tag überschritten haben. Überprüfen Sie alle Fächer auf verdorbene oder abgelaufene Produkte, und werfen Sie alles weg, was nicht mehr genießbar ist. Falls der Kühlschrank während des Urlaubs aus war, stellen Sie sicher, dass er keine unangenehmen Gerüche entwickelt hat, indem Sie ihn mit Essigwasser auswischen und für eine Weile offen lassen, um ihn zu lüften.