Daran denkt niemand: Dieses Gerät sollten Sie vor dem Urlaub unbedingt reinigen

Koffer gepackt, Wohnung gelüftet, Pflanzen versorgt – und trotzdem lauert zu Hause eine eklige Überraschung? Viele vergessen vor dem Urlaub ein Gerät zu reinigen, das schnell zur Schimmel-Falle wird. Und es ist ausgerechnet eines, das Sie täglich nutzen…

Der Koffer ist gepackt, der Out-of-Office ist aktiviert – der Urlaub kann kommen! Aber Moment… haben Sie auch an Ihre Kaffeemaschine gedacht? Nein? Sollten Sie aber! Denn gerade sie kann in der Urlaubszeit zur echten Schimmel-Falle werden.

Warum ausgerechnet die Kaffeemaschine?

Weil sie ein echter Feuchtigkeitsmagnet ist. Ob Kapselmaschine, Siebträger oder klassischer Filterkaffee: In fast jeder Maschine bleibt nach dem letzten Durchlauf Wasser, Kaffeepulver oder feuchter Trester zurück. Perfekte Bedingungen also für Schimmel, Bakterien & Co.

Und während Sie am Strand liegen und Cocktails schlürfen, fängt es daheim in der Maschine an zu müffeln – oder schlimmer: zu gammeln.

Was Sie vor dem Urlaub tun sollten

Wassertank leeren: Hört sich banal an, aber viele lassen ihn aus Bequemlichkeit voll. Besser: komplett entleeren und trocknen lassen! Auffangbehälter & Tropfschale reinigen: Hier sammelt sich gerne altes Wasser oder Kaffeereste – die ideale Brutstätte für Keime. Kapsel- oder Padsysteme leeren: Auch leere Kapseln oder benutzte Pads können gammeln – also raus damit! Brühgruppe reinigen (wenn herausnehmbar): Bei Vollautomaten besonders wichtig! Einfach ausbauen, mit warmem Wasser abspülen und trocknen lassen. Maschine geöffnet stehen lassen: Lassen Sie Klappen und Deckel offen – so kann alles gut austrocknen, während Sie weg sind.

Was passiert, wenn Sie es vergessen?

Im schlimmsten Fall: Schimmelbildung, übler Geruch, verstopfte Leitungen – und am ersten Tag nach dem Urlaub gibt’s dann statt Genuss nur Groll beim ersten Kaffee.

Wer clever ist, reinigt die Kaffeemaschine bevor es in den Urlaub geht. Das dauert keine zehn Minuten – und erspart Ihnen einen stinkenden Start in den ersten Morgen danach.