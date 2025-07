Vor dem Urlaub: Warum Sie ein Glas und Papier in die Spüle stellen sollten

Wer nach dem Urlaub unangenehme Überraschungen in der Küche vermeiden möchte, sollte einen simplen Lifehack kennen. Wir verraten, was ein Glas und Papier damit zu tun haben.

Die Sonne, das Meer und die Entspannung sind noch kaum verklungen, da holt einen die Realität schneller ein, als einem lieb ist. Doch kaum etwas verdirbt die Urlaubslaune so schnell, wie von einem penetranten Geruch aus der Küchenspüle begrüßt zu werden, sobald man die Haustür aufsperrt. Zum Glück lässt sich das mit einem simplen Trick vermeiden – so bleibt die Spüle auch bei längerer Abwesenheit frisch und geruchsfrei.

Warum fängt das Abflussrohr zu stinken an?

Normalerweise verhindert der Siphon – das s-förmig gebogene Rohr unter dem Spülbecken – dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnung aufsteigen. In seiner geschwungenen Kurve sammelt sich Wasser, das als natürliche Geruchsbarriere dient: Es hält Abwassergase zurück, lässt aber Flüssigkeiten problemlos abfließen.

Gerade in den warmen Sommermonaten kann es in der Küche jedoch kritisch werden. Bleibt man länger abwesend, etwa während einer Reise, verdunstet das Wasser im Siphon – und die feuchte Umgebung im Abfluss wird zum idealen Nährboden für Bakterien, die sich schnell vermehren und üble Gerüche verbreiten können.

© Getty Images

Glas- und Papier-Hack hilft gegen unangenehme Gerüche

Die Lösung für das Gestankproblem erfordert nur zwei Gegenstände, die in jedem Haushalt zu finden sind:

Legen Sie ein Blatt Papier über den Abfluss. Platzieren Sie dann ein leeres Glas mit der Öffnung nach unten darauf.

Der Trick erfüllt gleich mehrere Zwecke: Zum einen wird die Verdunstung des Wassers im Siphon deutlich verlangsamt, zum anderen wird verhindert, dass Schmutz oder Insekten in den Abfluss gelangen und sich dort festsetzen. Das Glas fungiert dabei wie ein Deckel, während das Papier für eine zusätzliche Abdichtung sorgt.

Besonders in Küchen mit wenig Belüftung ist dieser Hack Gold wert, um ein muffiges Raumklima nach dem Urlaub zu vermeiden.