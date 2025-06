Mief adé! Was Sie gegen stinkende Mülleimer tun können

Wohnung kühlen: Mit diesen Tipps trotzen Sie der anstehenden Hitzewelle Am Wochenende kündigen sich Temperaturen um die 30 Grad an und da kann es in der Wohnung schnell unerträglich heiß werden. Doch wer jetzt vorausschauend handelt, kann die Sommerhitze effektiv aussperren und Wohnung angenehm kühl halten.