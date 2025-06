Darum sollten Sie vor dem Urlaub eine Münze in Ihr Gefrierfach legen

Klingt verrückt, kann aber Ihren Magen retten: Warum Sie vor dem Urlaub eine einfache Münze ins Gefrierfach legen sollten – und wie Sie damit herausfinden, ob Ihre Tiefkühlkost noch sicher ist. Ein cleverer Trick, den alle kennen sollten!

Sie haben Ihren Urlaub gebucht, die Koffer sind (halbwegs) gepackt, der Out-of-Office ist aktiviert – aber haben Sie auch eine Münze in Ihr Gefrierfach gelegt? Klingt erstmal nach Aberglaube oder einem Lifehack aus dem letzten Jahrhundert, aber dieser kleine Trick kann tatsächlich sehr nützlich sein. Und nein, es geht nicht darum, das Eisfach zu beschweren.

Die Idee hinter dem Münzentrick

© Getty Images

Stellen Sie sich vor: Während Sie entspannt am Strand liegen, gibt es daheim einen Stromausfall. Der Strom kommt zwar irgendwann zurück, aber zwischendurch ist Ihr Gefrierschrank möglicherweise komplett aufgetaut – und die Lebensmittel darin gleich mit. Blöd nur, wenn das alles wieder einfriert, bevor Sie zurückkommen. Auf den ersten Blick sieht dann alles in Ordnung aus. Doch in Wahrheit könnten die Lebensmittel verdorben sein – was gesundheitlich nicht ganz ungefährlich werden kann.

Die Münze zeigt, was Sache ist

Und hier kommt die Münze ins Spiel: Füllen Sie vor dem Urlaub ein kleines Gefäß (zum Beispiel einen Plastikbecher oder eine Tasse) mit Wasser und stellen Sie es in den Gefrierschrank. Sobald das Wasser komplett gefroren ist, legen Sie eine Münze obendrauf – am besten eine aus Metall, wie ein 1- oder 2-Euro-Stück.

Wenn Sie dann aus dem Urlaub zurückkommen, schauen Sie sich das Gefäß an:

Münze liegt noch oben auf dem Eis: Alles gut! Der Strom ist höchstwahrscheinlich nicht ausgefallen oder nur sehr kurz.

Münze ist in der Mitte oder am Boden: Autsch. Das Eis ist offenbar komplett geschmolzen und später wieder gefroren. Heißt: Tiefkühlkost lieber entsorgen.

Warum das Ganze sinnvoll ist

Natürlich kann man auch andere Methoden nutzen, wie einen Temperatur-Logger oder eine smarte Gefriertruhe mit App-Anbindung. Aber der Münzentrick ist simpel, kostet nichts und funktioniert zuverlässig – sogar bei längeren Stromausfällen. Und manchmal ist weniger Technik einfach mehr.

Fazit: Kleine Münze, große Wirkung

Ein so einfacher Trick mit so großer Wirkung – warum also nicht? Wenn Sie das nächste Mal die Haustür abschließen und in Richtung Urlaub starten, denken Sie nicht nur an Sonnencreme, Haustiersitter oder Pflanzen gießen lassen, sondern auch an diese eine kleine Münze im Eis. Ihre Tiefkühlpizza wird es Ihnen danken.