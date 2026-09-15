Warum Sie Mayonnaise auf Ihren Holztisch schmieren sollten

Mayonnaise auf Möbel schmieren? Klingt nach einer ziemlich schlechten Idee. Tatsächlich kann der Küchen-Klassiker bei einem ganz bestimmten Holzproblem helfen

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Ein Glas Wasser direkt auf dem Holztisch abgestellt und schon ist er da: dieser milchig-weiße Ring. Besonders ärgerlich bei einem schönen Tisch oder Sideboard und auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre die Oberfläche dauerhaft ruiniert. Bevor jetzt allerdings zum Schleifpapier gegriffen wird, gibt es einen überraschenden Haushaltstrick: Mayonnaise.

Warum soll ausgerechnet Mayo helfen?

Bei den typischen hellen oder weißen Wasserflecken liegt das Problem häufig nicht tief im Holz. Stattdessen kann sich Feuchtigkeit in beziehungsweise unter der Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks festsetzen und für den milchigen, trüben Effekt sorgen. Und genau hier kommt die Mayonnaise ins Spiel. Sie enthält viel Öl beziehungsweise Fett. Dieses kann in die betroffene Oberfläche eindringen und dabei helfen, die eingeschlossene Feuchtigkeit zu verdrängen beziehungsweise die optische Trübung zu reduzieren. Die Mayonnaise ist also nicht plötzlich ein magisches Holzpflegemittel. Entscheidend ist vor allem ihr Ölanteil und die Art des Wasserflecks.

So funktioniert der ungewöhnliche Trick

Helle, gemütliche Küche mit grünen Schränken, Hängeregalen und Pflanzen über der Spüle © Getty Images

Zunächst die betroffene Stelle vorsichtig reinigen und trocknen. Dann eine kleine Menge vollfette Mayonnaise direkt auf den hellen Wasserfleck geben und mit einem weichen Tuch sanft verteilen. Je nach Methode lässt man die Mayo anschließend eine Weile auf der Stelle einwirken. In Praxistests wurde sie beispielsweise für mehrere Stunden auf dem Fleck belassen und anschließend entfernt. Danach die Oberfläche gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen.

Funktioniert das bei jedem Wasserfleck?

Mayonnaise © Getty Images/Glowimages RF

Nein und genau das sollte man wissen, bevor man den Kühlschrank plündert. Der Trick eignet sich vor allem für helle, weiße oder milchige Ringe, die auf der Oberfläche beziehungsweise im Finish sitzen. Dunkle Wasserflecken sind problematischer: Sie können darauf hindeuten, dass Feuchtigkeit bereits tiefer in das Holz eingedrungen ist. Dann hilft Mayonnaise unter Umständen nicht.

Auch bei wertvollen Antiquitäten, furnierten Möbeln oder empfindlichen alten Oberflächen sollte man nicht einfach mit Küchenmitteln experimentieren. Je nach Lack, Wachs oder Oberflächenbehandlung kann Öl die Optik verändern oder Flecken hinterlassen. Deshalb empfiehlt sich bei empfindlichen Möbeln zunächst ein Test an einer unauffälligen Stelle.

Mayonnaise gehört also nicht plötzlich ins Putzmittelregal. Für einen frischen, hellen Wasser- oder Hitzering auf einer geeigneten Holzoberfläche kann sie aber einen überraschend sinnvollen Versuch wert sein.