Weiß kaum jemand: Dafür ist das Fach unter dem Backofen wirklich da

Die Schublade unter dem Backofen wird oft als Stauraum für Bleche und Pfannen genutzt. Bei manchen Geräten steckt dahinter allerdings eine ganz andere Funktion.

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Es gibt diese Schubladen in vielen Küchen, über die eigentlich niemand groß nachdenkt: direkt unter dem Backofen, meistens unscheinbar und gerade groß genug für ein Backblech. Also werden dort kurzerhand Pfannen, Auflaufformen oder Backpapier verstaut. Doch bevor Sie die Schublade zur Krimskrams-Zone erklären, lohnt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung. Bei bestimmten Backöfen handelt es sich nämlich nicht um eine gewöhnliche Aufbewahrungsschublade, sondern um eine Wärmeschublade.

Fach unter Backofen zum Teller warmhalten?

Eine echte Wärmeschublade ist dafür konzipiert, bereits fertige Speisen warmzuhalten oder Geschirr vorzuwärmen. Hersteller wie Bosch und Siemens bieten solche Schubladen ausdrücklich als Ergänzung zum Backofen an. Je nach Modell lassen sich darin außerdem beispielsweise Speisen schonend erwärmen, Lebensmittel auftauen oder Teig gehen lassen. Bei Siemens-Wärmeschubladen kann die Temperatur beispielsweise zwischen 30 und 80 Grad Celsius eingestellt werden.

Das kann vor allem dann praktisch sein, wenn mehrere Gerichte gleichzeitig fertig werden sollen. Das Gemüse ist schon fertig, der Braten braucht aber noch zehn Minuten? Dann kann das fertige Gericht unter Umständen in der Wärmeschublade auf seine Mitspieler warten.

Aber: Nicht jede Schublade ist eine Wärmeschublade

Moderner Backofen mit offener Unter-Schublade in einer eleganten Küche mit Gasherd und blauen Schränken. © Getty Images

Und genau hier liegt der Haken. Nicht jede Schublade unter dem Backofen hat eine Heizfunktion. Bei vielen Geräten handelt es sich tatsächlich einfach um eine Aufbewahrungsschublade. Bei manchen Modellen kann der Bereich durch die Hitze des darüberliegenden Backofens zwar warm werden. Das bedeutet aber nicht, dass er automatisch zum Warmhalten von Lebensmitteln geeignet ist. In Bedienungsanleitungen wird teilweise sogar ausdrücklich davor gewarnt, Lebensmittel dort aufzubewahren. Auch brennbare Gegenstände wie Papier, Kunststoff oder Reinigungstücher gehören nicht hinein.

Woran erkennen Sie, was Ihre Schublade kann?

Der einfachste Weg führt in die Bedienungsanleitung Ihres konkreten Backofens. Hat die Schublade eine eigene Temperaturregelung oder entsprechende Bedienelemente, handelt es sich wahrscheinlich um eine echte Wärmeschublade.

Fehlen solche Funktionen, ist sie vermutlich lediglich als Stauraum gedacht. Dann können dort, je nach Herstellerangaben, beispielsweise Backbleche oder Kochutensilien aufbewahrt werden. Bosch unterscheidet bei seinen Geräten ausdrücklich zwischen Wärmeschubladen und einfachen Zubehörschubladen.

Aber Achtung:

Bevor Sie Teller, Kuchen oder die fertigen Beilagen in die Schublade unter dem Backofen stellen, sollten Sie überprüfen, ob Ihr Modell tatsächlich dafür vorgesehen ist.

Und falls Sie dort bisher einfach nur Backbleche gelagert haben: Keine Sorge. Sie haben nicht jahrelang eine geheime Superfunktion Ihrer Küche ignoriert, möglicherweise haben Sie einfach die ganz normale Aufbewahrungsschublade erwischt.