Trübe Gläser aus der Spülmaschine? Diese Tricks machen sie wieder glasklar

Warum Gläser aus der Spülmaschine milchig werden und wie Sie den Schleier wieder loswerden.

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Sie holen Ihre Trinkgläser frisch aus der Spülmaschine und statt zu glänzen, sehen sie milchig oder stumpf aus? Damit sind Sie nicht allein. Gerade in Regionen mit kalkhaltigem Leitungswasser passiert das besonders häufig. Die gute Nachricht: Bevor Sie teure Spezialreiniger kaufen, reichen oft schon einfache Hausmittel aus.

Woher kommen die Schlieren?

Der häufigste Grund für trübe Gläser ist hartes Wasser. Enthält das Leitungswasser viel Kalk, bleiben Mineralien nach dem Spülgang auf den Gläsern zurück und hinterlassen einen milchigen Schleier. Doch auch bei weichem Wasser können Gläser stumpf werden. Dann stecken oft andere Ursachen dahinter, etwa eine zu hohe Spültemperatur oder eine zu große Menge an Geschirrspülmittel.

Der Essig-Trick

Einer der einfachsten Wege, den Kalkschleier wieder loszuwerden, ist gewöhnlicher Haushaltsessig. So funktioniert's:

Etwas Essig erwärmen und in eine Schüssel oder das Spülbecken geben.

Die trüben Gläser etwa eine Stunde darin einweichen.

Anschließend den Belag vorsichtig mit einem weichen Schwamm lösen.

Die Gläser gründlich mit warmem Wasser abspülen und anschließend trockenpolieren.

Oft sehen die Gläser danach wieder aus wie neu.

© Getty Images/iStockphoto

Zitronensaft als schnelle Alternative

Wer keinen Essig verwenden möchte, kann stattdessen auch zu Zitronensaft greifen. Einfach etwas Zitronensaft mit Wasser mischen, die Gläser rund fünf Minuten darin einlegen und anschließend mit warmem Wasser abspülen. Leichte Kalkablagerungen lassen sich so oft ebenfalls problemlos entfernen.

Hartnäckige Schlieren?

Bleibt der Schleier bestehen, kann eine Paste aus Essig und Backpulver helfen. Dafür beide Zutaten zu einer dickflüssigen Masse verrühren, auf die betroffenen Stellen auftragen und etwa zehn bis 15 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen. Sollten die Gläser trotzdem dauerhaft milchig bleiben, könnte das Glas selbst bereits angegriffen sein. In diesem Fall lässt sich die Trübung leider meist nicht mehr entfernen.

© Getty Images

So bleiben Gläser länger glasklar

Mit ein paar einfachen Tricks lassen sich neue Schlieren oft verhindern:

Geschirrspülmittel richtig dosieren.

Immer ausreichend Klarspüler verwenden.

Die Spülmaschine regelmäßig reinigen. Die Wasserhärte der Maschine korrekt einstellen.

Gläser möglichst bei etwa 60 Grad spülen, das gilt als ideale Temperatur für sauberes Geschirr.

Milchige Gläser müssen nicht gleich ersetzt werden. In vielen Fällen reichen Essig oder Zitronensaft aus, um Kalkablagerungen zu entfernen und den Glanz zurückzubringen.