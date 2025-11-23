Achtung! SO gefährlich sind Spülmaschinen-Tabs

Das sollten Sie unbedingt wissen - wie gefährlich sind eigentlich Spülmaschinen-Tabs? Kommt es auf ihre Qualität an? Was sollten Sie beachten?

Spülmaschinen-Tabs gehören für viele zum Haushalt. Sie erleichtern die Dosierung, enthalten jedoch hochkonzentrierte chemische Substanzen. In sozialen Medien verbreiten Accounts seit einiger Zeit Warnungen, die ein mögliches Gesundheitsrisiko nahelegen – bis hin zu einem erhöhten Krebsrisiko!

Influencer warnt und alarmiert

Mehrere Accounts wie „Gesund durch Wissen“ warnen vor Chlor, Phthalaten und synthetischen Duftstoffen. Sie behaupten, diese könnten in den Körper gelangen und Hormonstörungen, Fruchtbarkeitsprobleme oder Krebs verursachen. Auch Influencer Benjamin Hess äußert ähnliche Befürchtungen und empfiehlt eine Mischung aus Apfelessig, Natron und ätherischen Ölen.

Chemische Rückstände in der Maschine

Zwar bleiben nach einem Spülgang laut Quelle kaum gefährliche Rückstände auf dem Geschirr, dennoch kann sich im Innenraum der Maschine ein feiner Film aus Tensiden, Duftstoffen oder Bleichmitteln bilden. Wer auf natürliche Reiniger umsteigen möchte, sollte die Maschine vorher gründlich reinigen. Dazu gehören das Säubern von Sieb und Sprüharmen, ein höher temperierter Leerwaschgang sowie der Einsatz von Natron und Zitronensäure.

Natürliche Alternativen

Als Alternative zu Tabs eignet sich eine Mischung aus Natron, Waschsoda und Zitronensäurepulver. Sie kann wie ein herkömmlicher Reiniger im Pulverfach genutzt werden. Haushaltsessig dient als Klarspüler-Ersatz, während Zitronensäure Ablagerungen und Gerüche reduzieren kann.

Mikroplastik durch Tab-Folien

Ein weiteres Problem ist laut Quelle Mikroplastik: Die Folien vieler Tabs lösen sich zwar, zerfallen jedoch in kleine Partikel. Diese gelangen über das Abwasser in die Umwelt und bleiben dort langfristig bestehen.