Mit dem Salztrick wird Ihr Spülschwamm wieder keimfrei

Jeder kennt es: Schon nach kurzer Zeit beginnt der Spülschwamm muffig zu riechen und landet im Müll. Schließlich will niemand sein Geschirr mit einer Bakterienschleuder "sauber" machen. Doch bevor Sie den nächsten Schwamm entsorgen, sollten Sie unbedingt diesen Lifehack kennen.

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Wussten Sie, dass in einem durchschnittlichen Küchenschwamm oft mehr Keime lauern als auf einer Toilettenbrille? Wie eine Studie enthüllt hat, können sich auf nur einem Kubikzentimeter Schaumstoff bis zu 50 Milliarden Bakterien (aus knapp 350 verschiedenen Arten) tummeln.

Das feucht-warme Klima in der Küche gepaart mit Essensresten in den Poren des Schwamms bietet Mikroorganismen den perfekten Nährboden. Die Folge: Die Bakterien entwickeln ein Eigenleben und der Schwamm fängt an zu stinken. Wegwerfen war bisher die Devise, doch mit einer cleveren Methode können Sie die Haltbarkeit deutlich verlängern.

Der "Salztrick" für den Spülschwamm

Bitte greifen Sie nicht zu teuren Spezialreinigern oder fragwürdigen Mikrowellen-Experimenten. Die Lösung steht garantiert schon in Ihrem Vorratsschrank: Haushaltsübliches Salz. Salz wirkt von Natur aus desinfizierend, entzieht den Bakterien die Lebensgrundlage, bindet Feuchtigkeit und neutralisiert hartnäckige Gerüche.

Spülschwamm © Getty Images

So wenden Sie den Salztrick an

Spülen Sie den müffelnden Schwamm unter fließendem Wasser grob aus, um sichtbare Essensreste zu entfernen Füllen Sie eine hitzebeständige Schüssel mit heißem Wasser (einfach kurz den Wasserkocher anschmeißen) Geben Sie etwa 50 Gramm (ca. zwei bis drei gehäufte Esslöffel) Salz in das heiße Wasser. Für besonders große Schwämme können Sie auch hochdosieren (z. B. 125 g Kochsalz auf 1 Liter Wasser). Rühren Sie um, bis sich die Kristalle vollständig aufgelöst haben. Versenken Sie den Schwamm im heißen Salzbad. Lassen Sie das Ganze nun für einige Stunden, am besten einfach über Nacht einwirken. Nehmen Sie den Schwamm am nächsten Tag heraus und spülen Sie ihn gründlich mit kaltem, klarem Wasser aus.

Der schlechte Geruch ist weg, die Bakterien wurden extrem dezimiert und Ihr Schwamm ist bereit für die nächste Runde. Das funktioniert übrigens nicht nur bei normalen Putzschwämmen, sondern auch hervorragend bei Natur- und Badeschwämmen.

Spülschwamm © Getty Images

Extra-Tipp für hartnäckiges Fett

Wenn Sie schon das Salz in der Hand haben: Das weiße Gold ist ein echtes Wundermittel beim Abwasch. Geben Sie etwa einen Esslöffel feines Salz direkt in Ihre Flasche mit flüssigem Spülmittel und schütteln Sie sie gut durch. Das Salz wirkt wie ein sanftes Scheuermittel. Seine winzigen Kristalle lösen selbst die aggressivsten Fettfilme aus Pfannen und reinigen Arbeitsflächen blitzblank, ganz ohne die Umwelt mit harter Chemie zu belasten.