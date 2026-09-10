Dieser Küchen-Trick macht Gurkenwasser plötzlich unglaublich nützlich

Die letzte saure Gurke ist vernascht und was im Glas übrig bleibt, ist eine trübe Flüssigkeit. Ohne lange nachzudenken, landet der Sud meistens direkt im Abfluss. Doch genau damit begehen Sie einen großen Fehler, denn Gurkenwasser ist ein völlig unterschätzter Alleskönner.

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Zugegeben: Die Flüssigkeit, die im Gurkenglas übrig bleibt, sieht nicht gerade appetitlich aus. Kein Wunder also, dass sie bei den meisten direkt im Abfluss landet. Doch genau wie Mozzarella-Wasser hat auch Gurkenwasser einiges zu bieten. Ob in der Küche, für die Gesundheit oder sogar beim Putzen, die würzige Mischung aus Wasser, Essig, Kräutern und Gewürzen lässt sich überraschend vielseitig einsetzen. Wir zeigen Ihnen, warum Sie es ab sofort besser aufheben sollten.

Geschmacks-Booster für die Küche

Gurken © Getty Images

Salatdressing: Vergessen Sie Essig. Der Sud bietet von Haus aus eine perfekte Gewürz-Balance. Mischen Sie das Gurkenwasser einfach mit etwas Öl für eine schnelle Vinaigrette oder rühren Sie es unter Joghurt und Mayonnaise, das Geheimnis für den weltbesten Kartoffel- oder Nudelsalat.



Gemüse-Recycling: Warum teuer eingelegtes Gemüse kaufen? Legen Sie einfach rohe Karotten, Radieschen, Zwiebeln oder sogar hartgekochte Eier in das alte Gurkenwasser. Nach ein bis drei Tagen im Kühlschrank haben Sie einen köstlichen, knackigen Snack gezaubert.

Butterzartes Fleisch: Die Säure des Gurkenwassers macht es zur idealen Basis für Marinaden. Es macht Fleisch oder Fisch wunderbar zart und verleiht ihm eine tiefe, aromatische Würze.



Geheime Backzutat: Backen Sie gerne Brot? Ein paar Esslöffel Gurkenwasser im Brotteig (besonders bei Sauerteig) sind ein absoluter Geheimtipp für eine fantastische Kruste und einen tollen Geschmack.



Cocktail-Upgrade: Barkeeper wissen das schon lange: Ein kleiner Schuss Gurkenwasser verleiht alkoholischen (z. B. "Dirty Martini") und alkoholfreien Cocktails eine spannende, unerwartete Note.

Auch unser Körper profitiert

Das Blitz-Mittel gegen Muskelkrämpfe: Studien haben gezeigt, dass Gurkenwasser bei fiesen Muskelkrämpfen oft schneller und effektiver hilft als herkömmliche Magnesiumpräparate. Der Grund: Der Sud ist reich an Elektrolyten wie Natrium und Kalium, die den aus dem Gleichgewicht geratenen Haushalt sofort wieder ins Lot bringen.



SOS-Kühlung bei Sonnenbrand: Ein bisschen zu lange in der Sonne gebrutzelt? Der Essig im Gurkensud wirkt entzündungshemmend. Mischen Sie das Gurkenwasser 1:1 mit kaltem Leitungswasser, tränken Sie ein sauberes Baumwolltuch darin und legen Sie es auf die verbrannte Stelle. Das kühlt sofort und lindert den Schmerz.

Der günstige Haushalts-Helfer

Natürlicher Kalklöser: Ärgern Sie sich auch über verkalkte Wasserhähne und Wasserkocher? Da Gurkenwasser zu großen Teilen aus Essig besteht, wirkt es wie ein natürlicher Reiniger[. Tragen Sie den Sud auf verkalkte Stellen auf, unschöne weiße Flecken verschwinden im Nu. (Tipp: Wasserkocher danach gründlich mit klarem Wasser auskochen)



Dünger für den Garten: Pflanzen, die einen sauren Boden bevorzugen (wie beispielsweise Hortensien oder Rhododendren), freuen sich über einen verdünnten Schuss aus dem Gurkenglas: