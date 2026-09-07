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Birnen-Hack: Der Stiel verrät die perfekte Reife

LR
von
Eine erwachsene und eine Kinderhand greifen gemeinsam nach Birnen im Obstregal.
© Getty Images
Die Birnen-Saison hat endlich begonnen. Doch wer kennt es nicht: Entweder ist die Frucht steinhart und schmeckt nach nichts, oder sie ist bereits mehlig und überreif. Wie Sie ab sofort immer das perfekte, saftigste Exemplar erwischen? Das verrät der Stiel.
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Anders als Bananen oder Äpfel machen es uns Birnen beim Einkaufen nicht leicht. Die Krux an der süßen Herbstfrucht: Birnen reifen von innen nach außen. Das bedeutet, dass der dicke "Bauch" der Birne sich oft noch fest anfühlt, während das Innere längst matschig ist. Wer bei der Reifeprüfung also an der falschen Stelle drückt, erlebt zu Hause oft eine böse Überraschung. Wie stellt man also fest, ob man die Frucht direkt essen kann?

So funktioniert der Stiel-Test

Viele reife Birnen liegen dicht aneinander auf einem Marktstand.
Birnen © Getty Images

Um den Reifegrad der Birne zu bestimmen, hat sich der Drucktest am Stielansatz bewährt. In den USA wird diese Regel auch "Check the Neck" (Prüfe den Hals) genannt. Und so funktioniert Ihr neuer Supermarkt-Hack:

  1. Nehmen Sie die Birne in die Hand und wandern Sie mit dem Daumen ganz nach oben zum Stielansatz, der schmalsten Stelle der Frucht.
  2. Drücken Sie mit dem Daumen leicht gegen das Fruchtfleisch direkt neben dem Stiel.

Gibt das Fleisch sanft nach? Ihre Birne ist perfekt gereift, herrlich saftig und bereit zum Vernaschen.
Ist der Bereich steinhart? Finger weg (oder Geduld mitbringen). Diese Birne muss noch etwas nachreifen.
Gibt der Hals fast ohne Widerstand nach? Dann ist das Exemplar bereits überreif. Kaufen Sie diese Birne nur, wenn Sie ohnehin vorhaben, einen Smoothie, ein Birnenkompott oder einen Herbstkuchen zu machen.

Der Turbo-Trick

Haben Sie im Supermarkt nur steinharte Birnen gefunden, wollen aber nicht tagelang auf Ihren saftigen Herbst-Snack warten? Kein Problem! Birnen reifen bei Zimmertemperatur nach. So beschleunigen Sie den Prozess: Legen Sie die harten Birnen zusammen mit einer reifen Banane oder einem Apfel in eine Papiertüte. Diese Früchte strömen das natürliche Reifegas Ethylen aus. So wird Ihre Birne in Rekordzeit butterweich.

Die Birne richtig lagern

Person nimmt Birne aus einem Netzbeutel mit Gemüse, daneben ein Teller mit zwei Äpfeln.
Birnen © Getty Images

Sobald Ihr Daumen beim Stiel-Test das leichte Nachgeben spürt, sollten Sie die Birne entweder sofort genießen – oder ab damit in den Kühlschrank. Die kühlen Temperaturen stoppen den Reifeprozess und die Birne behält ihren perfekten Zustand noch ein paar Tage länger.

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