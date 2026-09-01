Saisonkalender September: Finger weg von diesen Lebensmitteln

Der September ist da und der Spätsommer zeigt sich von seiner goldenen Seite. Doch Vorsicht beim nächsten Supermarktbesuch: Die Regale sind prall gefüllt mit verlockendem Obst und Gemüse aber längst nicht alles hat jetzt auch wirklich Saison.

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Was auf den ersten Blick frisch und appetitlich aussieht, kann im September eine schlechte Klimabilanz haben und geschmacklich enttäuschen. Wir verraten, bei welchen Lebensmitteln Sie im September besser nicht zugreifen und welche regionalen Alternativen jetzt Saison haben und stattdessen auf Ihrem Teller landen sollten.

Diese Lebensmittel sollten Sie im September meiden

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Auch wenn uns die Supermärkte das ganze Jahr über die Illusion von unendlicher Frische verkaufen wollen, diese vier Lebensmittel sollten Sie im September lieber im Regal liegen lassen.

Erdbeeren

Die Versuchung ist groß, doch die heimische Saison für Erdbeeren ist im September endgültig vorbei. Die Beeren, die Sie jetzt im Supermarkt finden, stammen meist aus beheizten Gewächshäusern oder wurden in Flugzeugen aus fernen Ländern importiert. Sie schmecken oft wässrig, haben kaum noch Nährstoffe und ihre CO2-Bilanz ist eine absolute Katastrophe.

Spargel

Mitten im Spätsommer taucht oft Spargel aus Südamerika (z. B. Peru) in den Regalen auf. Die heimische Spargelsaison endete traditionell am 24. Juni (Johannistag). Bis der Spargel bei uns landet, hat er tausende Flugkilometer zurückgelegt. Pro Kilogramm können dabei rund 17 Kilogramm CO₂ entstehen. Für umweltbewusste Genießer ist importierter Flug-Spargel daher keine gute Wahl. Und auch geschmacklich kann die Ware aus Übersee mit frisch geerntetem heimischem Spargel kaum mithalten.

Orangen & Mandarinen

Die ersten September-Tage wecken oft die Lust auf Orangen oder Mandarinen. Doch europäische Zitrusfrüchte sind jetzt noch gar nicht reif. Was Sie jetzt kaufen, stammt größtenteils noch aus Übersee (z.B. Südafrika). Warten Sie lieber bis zum späten Herbst oder Winter, wenn die Ernte in Südeuropa startet.

"Falsche" Weintrauben

Weintrauben haben im September Saison aber bitte schauen Sie genau aufs Etikett. Viele Supermärkte bieten jetzt noch Tafeltrauben aus Chile, Südafrika oder Indien an. Das sind völlig unnötige Transportwege. Warum importierte Trauben kaufen, wenn die heimische Ernte genau jetzt in den Startlöchern steht?

Das hat im September wirklich Saison

Saisonales Obst und Gemüse © Getty Images

Anstatt den Sommerfrüchten nachzutrauern, sollten Sie sich auf die leckere Vielfalt stürzen, die uns der September bietet. Die heimischen Felder und Bäume sind jetzt voll mit echten Vitaminbomben.

Zwetschgen, Äpfel & Birnen

Lassen Sie die wässrigen Import-Erdbeeren liegen und greifen Sie zu heimischem Obst. Im September haben Äpfel, Birnen und Zwetschken absolute Hochsaison. Sie eignen sich perfekt zum Snacken, für saftige Kuchen oder ein leckeres Chutney. Tipp: Achten Sie auch auf erste regionale Quitten und freuen Sie sich auf heimische Weintrauben, die jetzt endlich erntereif sind.

Kürbis

Jetzt startet die Kürbis-Zeit. Ob Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis: Ab September dominieren sie die Märkte. Sie lassen sich unfassbar vielseitig als wärmende Suppe, Ofengemüse oder im Risotto verarbeiten und sind vollgepackt mit Vitaminen.

Rote Rüben, Pastinaken & Co.

Statt in der Ferne gewachsenem Gemüse, bringen regionale Wurzeln jetzt Farbe auf den Teller. Rote Rüben, Karotten, Pastinaken und Sellerie sind wahre Immun-Booster für die erste Erkältungswelle und schmecken aus dem Ofen geröstet einfach fantastisch.

Vogerlsalat, Endivie & Rucola

Lassen Sie den faden, importierten Eisbergsalat liegen. Die Nächte werden kühler und das ist das Startsignal für robuste Salatsorten. Heimischer Vogerlsalat, Endivie und würziger Rucola bringen ab September wieder richtig viel Geschmack und Biss in Ihre Salatschüssel.

Pilze und Nüsse

Im September startet die Hochsaison für Eierschwammerl und Steinpilze. Auch frische Haselnüsse und Walnüsse fallen bald von den Bäumen, das perfekte, klimafreundliche Superfood aus der Region.

Spätsommer-Finale: Tomaten, Melanzani, Zucchini

Bevor der Herbst endgültig Einzug hält, geben die Stars des Sommers noch einmal alles: Im September haben heimische Tomaten die volle Sonnenkraft der vergangenen Monate getankt und sind jetzt besonders aromatisch. Auch regionale Zucchini, Melanzani und Paprika wachsen derzeit in Hülle und Fülle und bringen noch einmal die ganze Vielfalt des Sommers auf den Teller.