× Ausgefallene Marmelade-Rezepte zum Selbermachen

Marmeladen einkochen, lieben wir: Diesmal haben wir uns an spannende Kreationen, abseits der Klassiker, probiert – das Ergebnis: Köstlich!

Heidelbeermarmelade mit Ingwer

Dauer: 30 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 5 Gläser



Zutaten

750 g Heidelbeeren

60 g Ingwer

2 Orangen, Bio

500 g Gelierzucker 2:1

Zubereitung

1. Heidelbeeren waschen, verlesen und gut abtropfen lassen. Ingwer schälen und fein reiben. Orangen heiß waschen, trockentupfen und die Schale fein abreiben. Beide Orangen auspressen.

2. Orangensaft, Orangenabrieb und Ingwer in einer Kasserolle sirupartig einkochen lassen. Heidelbeeren mit Gelierzucker und dem Sirup in einen Topf geben, aufkochen und ca. 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.

3. Die Marmelade noch heiß in fünf sterile Gläser (á ca. 250 ml) füllen, gut verschließen und auskühlen lassen.

Karottenmarmelade

Dauer: 1 h 30 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 4



Zutaten

1 kg Karotten

3 Zitronen, Bio; Abrieb und Saft

500 g Gelierzucker 2:1

Zubereitung

1. Die Karotten schälen, putzen und kleinschneiden. Abrieb und Saft der Zitronen (ca. 125 ml Saft) mit 125 ml Wasser in einen Topf geben.

2. Die Karottenstücke darin abgedeckt in ca. 10 Minuten weich dünsten. Zur Seite ziehen und anschließend mit dem Pürierstab fein pürieren.

3. Den Gelierzucker untermischen und die Masse ca. 1 Stunde ziehen lassen. Dann aufkochen und unter ständigem Rühren ca. 4 Minuten sprudelnd kochen lassen.

4. Die fertige Marmelade noch heiß in sterile Gläser (ca. 300 ml) mit Bügelverschluss füllen, verschließen und auskühlen lassen.

Mango-Passionsfruchtmarmelade

Dauer: 45 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 6 Gläser



Zutaten

1 1/2 kg Mangos

4 Limetten, Bio; Zesten und Saft

1 Orange, Bio; Zesten und Saft

500 g Gelierzucker 2:1

3 Passionsfrüchte

2 EL Orangenlikör

Zubereitung

1. Die Mangos schälen, das Fruchtfleisch vom Stein schneiden und klein würfeln. Zusammen mit Limettensaft und Orangensaft in einen Topf füllen, den Deckel auflegen und aufkochen lassen.

2. Unter gelegentlichem Rühren ca. 15 Minuten leise köcheln lassen, bis die Mango weich ist. Nach Bedarf pürieren oder mit dem Erdäpfelstampfer zerdrücken.

3. Anschließend den Gelierzucker unterrühren und alles offen weitere ca. 5 Minuten kochen.

4. Die Passionsfrüchte halbieren und das Mark herausschaben. Zusammen mit Limetten- und Orangenzesten sowie dem Likör unter die Marmelade rühren und eine Gelierprobe durchführen.

5. In die vorbereiteten Schraubgläser (à 250 ml) füllen und die Marmelade gut verschlossen auskühlen lassen.

Apfelmarmelade

Dauer: 40 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 4 Gläser



Zutaten

1 kg Äpfel

250 g Zucker

3 EL Zitronensaft

1/2 TL Zimtpulver

4 EL Calvados

Zubereitung

1. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln. Mit dem Zucker, Zitronensaft und 250 ml Wasser in einen Topf füllen. Unter regelmäßigem Rühren etwa 25 Minuten köcheln, bis die Äpfel beginnen zu zerfallen.

2. Den Zimt und Calvados ergänzen, eine Gelierprobe durchführen und in 4 vorbereitete Marmeladengläser (à ca. 350 ml) füllen. Gut verschlossen auskühlen lassen.

