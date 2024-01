Brotreport enthüllt die heimischen Gebäck-Favoriten

Brot und Gebäck sind aus den österreichischen Speiseplänen nicht wegzudenken – das zeigt der aktuelle Resch&Frisch Brotreport 2024. Im Durchschnitt kommen Backwaren an fünf Tagen pro Woche auf unsere Teller – kein anderes Lebensmittel wird hierzulande häufiger gegessen.

Ob zum Frühstück, zur Jause, als Snack zwischendurch oder zum Abendessen – Lebensmittel aus Weizen, Roggen oder Vollkorn sind Allrounder und für uns Österreicher:innen eines der beliebtesten Lebensmittel, das beinahe täglich auf den Tisch kommt. Im Durchschnitt essen die Österreicher:innen an fünf Tagen pro Woche Brot und Gebäck – für mehr als ein Drittel sind Semmel & Co. sogar täglich ein Muss. Nicht einmal Gemüse (4,2 Tage) oder Obst (3,9 Tage) kommen so oft auf den Teller. Wir verraten die Brot-Vorlieben der Österreicher:innen aus dem Resch&Frisch Brotreport.

Je älter, desto mehr Brot am Teller

Die Umfrage zeigt, dass mit zunehmendem Alter auch der Konsum von Brot und Gebäck steigt. Im Bundesländervergleich wird das meiste Brot und Gebäck im Burgenland gegessen, nämlich an 5,2 Tagen pro Woche, gefolgt von Kärnten (5,1 Tage) und der Steiermark und Wien am dritten Stockerlplatz mit 5 Tagen.

Semmel ist Lieblings-Gebäck

Die Semmel ist das unangefochtene Lieblingsbrot der Österreich:innen. Über die Hälfte der Befragten (54%) kauft zumindest einmal pro Woche Semmeln ein. Auch das Kornstangerl ist hierzulande ein absoluter Gebäck-Favorit (30%), gefolgt von Vollkornweckerl und Laugenstangerl. Besonders auffällig ist die Vorliebe der 16- bis 29-Jährigen für das Laugenstangerl mit fast 30%.

Veggies greifen zu Vollkornbrot

Wie beim Gebäck haben die Österreicher:innen auch Brotlieblinge. Ein Viertel der Befragten greift zum rustikalen Bauernbrot, noch vor dem Hausbrot (21 Prozent). Für nur einen von zehn Österreicher:innen ist das Baguette die erste Wahl – und das bei doppelt so viel Männern wie Frauen. Vollkornbrot ist bei Gesundheitsbewussten, insbesondere Vegetariern und Veganern (27%), besonders beliebt.

Geschmack macht den Unterschied

Beim Einkauf von Brot und Gebäck wird hierzulande vor allem Wert auf den Geschmack (73%) und die Qualität der Zutaten (56%) gelegt. Die Hälfte der Befragten achtet zudem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Regionalität spielt bei der Auswahl hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Dass Brot und Gebäck nicht im Müll landen sollen – darüber ist sich nahezu ganz Österreich (96%) einig.