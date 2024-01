Von Ost bis West: Die besten Faschingskrapfen Österreichs

Die "Falstaff"-Community hat für die besten Krapfen Österreichs abgestimmt. Die Bundeslandsieger im Überblick.

Das flaumige Gebäck der Faschingszeit erfreut sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit bei den Österreicherinnen und Österreichern. In der Krapfen-Hochsaison werden durchschnittlich sieben Krapfen pro Person verzehrt, wobei zwei davon im Durchschnitt am Faschingsdienstag genossen werden. Doch wo ist der Teig schön fluffig, die Marillenmarmelade süß-säuerlich-fruchtig und damit der Krapfen-Genuss wirklich vollkommen? Das "Falstaff" Krapfen-Voting hat die Antwort und kürt die besten Krapfen des Landes, von Ost bis West.

Was macht einen wirklich guten Krapfen aus?

Ein luftig-leichter Teig bildet lediglich den Anfang. Das exakte Verhältnis des Fettes beim Backen spielt eine entscheidende Rolle, um die perfekte Krapfenkruste zu erzielen. Selbst bei der Marmeladenfüllung scheiden sich die Geister: Soll es die traditionelle Marille sein, und wenn ja, mit oder ohne Rum? Diese Diskussionen sind genauso alt wie die Krapfen-Tradition selbst und unterstreichen, wie tief die Liebe zu diesem Gebäck in den Herzen der Österreicherinnen und Österreicher verwurzelt ist.

Die Gewinner der Bundesländer im Überblick

Die Bäckerei "Ströck" überholt "DerMann" in Wien. Und auch in den anderen Bundesländern sind neue und alte Krapfen-Favoriten dabei:

Wien: Bäckerei Ströck

Niederösterreich: Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte

Burgenland: Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Oberösterreich: Backhaus Hinterwirth, Gmunden

Steiermark: BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf

Kärnten: Konditorei Hecher, Wolfsberg

Salzburg: Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee

Tirol: Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal

Vorarlberg: Bäckerei-Konditorei Münsch, Nenzing

Hofer als bester Supermarkt-Krapfen

In der Kategorie "Supermarkt" gewinnt der Vorjahressieger Hofer. Auf Platz 2 landet der Interspar-Krapfen und auf dem dritten Platz der Billa Plus-Krapfen.

