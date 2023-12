× Star-Koch Andreas Vasiliadis verrät Dessert-Klassiker der Post Lech

Das Traditionshotel Relais & Châteaux Post Lech am Arlberg ist eine absolute Traumdestination im Winter. Chef Pâtissier Andreas Vasiliadis verrät das Rezept eines seiner Lieblings-Desserts „Belle Hélène“.

Was im ersten Moment nach neuem Traumpaar klingt, ist auch im zweiten so – nur eben auf kulinarischer Ebene: Der neue Chef Pâtissier des Relais & Châteaux Post Lech liebt es, Dessert-Klassiker neu zu interpretieren und mit seiner ganz eigenen Note zu verfeinern. „Belle Hélène“ ist seine neuste und ganz persönliche Hommage an eines seiner Lieblings-Desserts und zufällig auch die liebste Nachspeise von Sandra Moosbrugger, der Frau von Gastgeber und Eigentümer des Traditionshauses Florian Moosbrugger. Das Vanilleeis stellt Andreas nach eigener Rezeptur selbst her und auch die Birne legt er nach eigenem Rezept ein. Ein Clou – sie ist mit Mousse au Chocolat und Karamell gefüllt und mit feinster Schokolade überzogen. Ein Hauch von Kardamom gibt seiner Kreation einen besonderen Touch… ein perfektes Dessert für die kalte Jahreszeit.

La Belle Hélène

© Post Lech_EvaBeer ×

Zutaten:

Mousse au Chocolat

80g Milch

80g Creme

3 Stück Grüner Kardamom

80g Eigelb

60g Zucker

180g dunkle Schokolade

4 Gelatineblätter

240g Schlagobers

Birneneinsatz

2 Birnen, in kleine Würfel geschnitten

2 EL Birnenpüree

Karamell-Cremeux

500g Creme

2 Vanilleschoten

150g Zucker

150g Eigelb

7g Gelatinepulver

33g Wasser

160g weiße Schokolade

Haselnuss-Crumble

20g Muscovado-Zucker

20g Brauner Zucker

40g Haselnusspulver

0.5g Salz

30g Mehl

40g Butter

Schokoladenglasur

138g Wasser

325g Zucker

150g Kakao

200g Creme

5 Stück Gelatineblätter

Zubereitung:

Dauer: 1 Stunde

1. Birneneinsatz: In einem kleinen Topf die in kleine Quadrate geschnittene Birne mit einer Prise Zucker kochen. Dann die Püree-Mischung dazugeben und in die kleine Kugelform füllen und einfrieren.

2. Haselnussstreusel: In der Rührschüssel mit dem Paddelaufsatz alle Zutaten zu kleinen Streuseln verarbeiten. Auf ein Backpapier streichen und bei 165° C 10-15 Minuten lang goldbraun backen.

3. Karamell-Crèmeux: Am Vortag das Gelatinepulver mit kaltem Wasser in einer kleinen Schüssel vermischen und in den Kühlschrank stellen, bis es gut hydratisiert ist. Die Sahne mit der Vanille in einem Topf erhitzen und gleichzeitig in einem anderen Topf den Zucker langsam schmelzen lassen, bis ein trockener Karamell entsteht. Diesen mit der heißen Sahne ablöschen. Die Eigelbe mit dem Zucker in einer kleinen Schüssel aufschlagen und mit etwas Karamellsauce zum Kochen bringen (81°C). Die Gelatine und die Schokolade in eine Plastikschüssel geben und über die Karamellcreme Anglaise gießen. Mit einem Stabmixer verrühren, mit Frischhaltefolie abdecken und zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen.

4. Mousse au Chocolat: Die Sahne, die Milch und den Kardamom in einen kleinen Topf geben und 15 Minuten lang köcheln lassen. Währenddessen in einer anderen Schüssel die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen und beiseitestellen. Die Mischung durch ein Sieb in einen anderen Topf gießen und zum Kochen bringen. Die Eigelbe mit dem Zucker in einer Schüssel aufschlagen und die Sahne nach und nach hinzufügen. Zurück in den Topf geben und auf 81°C erhitzen. Die Gelatine und die Schokolade hinzufügen und mit dem Pürierstab mixen. Wenn die Sahne auf 31°C abgekühlt ist, die Schlagsahne vorsichtig unterheben und in die Birnenformen mit dem Birneneinsatz füllen, mit den Haselnussstreuseln bedecken und über Nacht einfrieren.

5. Schokoladenglasur: Zucker und Wasser zum Kochen bringen, dann vom Herd nehmen und das Kakaopulver hinzufügen. 3 Minuten lang kochen lassen, dann vom Herd nehmen und die Gelatineblätter hinzufügen. Mit dem Pürierstab verrühren, dabei nach und nach die kalte Sahne hinzufügen. Die Temperatur auf 28° C reduzieren und die Birne formen und glasieren.