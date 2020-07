Nachdem Opern-Diva Anna Netrebko gemeinsam mit Ehemann Yusif und Söhnchen Tiago Urlaub in der Türkei machte, hieß es, sie habe auf freiwillige Quarantäne verzichtet und ihr Umfeld in Gefahr gebracht. Nun will die Sängerin klarstellen, dass sie nicht gegen die Regeln verstoßen hat.

© Instagram

Abwehr

In einem Interview mit News nahm Netrebko Stellung zum Thema Urlaub und Einreise. Sie hätten sich natürlich alle vor ihrer Rückkehr auf Covid-19 testen lassen. „Wir hielten alle Sicherheitsmaßnahmen ein und würden niemals ein Risiko eingehen und jemand in Gefahr bringen. Alle Spekulationen sind lächerlich und verletzend“, sagt sie.