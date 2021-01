Hier lässt sich Arnold Schwarzenegger gegen Corona impfen

Der Hollywood-Star ließ sich in der Impfstraße in den USA gegen das Coronavirus impfen und hat einen dramatischen Appell an alle.

Jetzt ist auch er immunisiert. Arnold Schwarzenegger ließ sich am Mittwoch in Kalifornien gegen das Coronavirus impfen. Der steirische Action-Held teilte ein Video vom Vorgang in der Impfstraße. "Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich darüber in einer Schlange warten zu müssen. Wenn ihr dazu berechtigt seit, macht es mir gleich und registiert euch für eure Impfung", schrieb Schwarzenegger auf Twitter.

Schwarzenegger mit Impf-Appell

Am Ende des Videos hat er noch einen Appell an alle: "Folgt mir, wenn ihr leben wollt!" Die Impfung fand am Tag der Angelobung von Joe Biden als 46. US-Präsident statt und auch für den neuen Mann im Weißen Haus hat Ex-Gouverneur Schwarzenegger Worte übrig. "Ich feuere dich an, Joe Biden. Dein Erfolg ist auch der Erfolg des Landes", schrieb er und postete ein altes Foto gemeinsam mit Biden.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm January 20, 2021

Massive Kritik an Trump

Zuletzt fiel Schwarzenegger vor allem mit seiner Kritik auf Ex-Präsident Donald Trump auf. In einem Video warnte Arnie, der ebenfalls Republikaner ist, vor den radikalen Gruppierungen, die durch Trumps Hetze, das US-Kapitol gestürmt hatten. Er wurde dabei auch persönlich und erzählte über seine Erfahrungen und seine Kindheit in der Nachkriegszeit in Österreich.