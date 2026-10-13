Die besten Hacks: So kriegst du die Mikrowelle sauber

Brauchst du wirklich teure Putzmittel für die Mikrowelle? Wir verraten dir die besten Tricks, um sie wieder sauber zu bekommen.

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Teure Chemie und parfümierte Reinigungsmittel für die Mikrowelle? Ewiges Schrubben, um eingetrocknete Essenreste loszuwerden? Das ist eigentlich nicht nötig. Du kriegst sie auch ohne Putzmittel sauber, wirst Gerüche und Fettspritzer los. Und das mit Hausmitteln, die du in deiner Küche findest.

Zitrone und Backpulver

Eine Zitrone, Essig und Backpulver oder Natron haben fast jeder immer daheim. Mehr brauchst du eigentlich nicht, um die Mikrowelle wieder frisch und sauber glänzen zu lassen.

Die besten Hacks für die Mikrowelle

Ob du zur Zitrone, zum Essig oder dem Backpulver greifst, ist nicht nur Geschmackssache. Zitrone eignet sich besonders gut, wenn du Fettspritzer loswerden willst und die Mikrowelle frisch duften soll. Backpulver oder Natron helfen gegen üble Gerüche. Essig ist vor allem bei hartnäckigem Schmutz ein absoluter Gamechanger. So geht's:

Der Zitronen-Dampf-Trick

Erst füllst du eine Schüssel zur Hälfte mit Wasser und schneidest eine Zitrone in Scheiben. Gib sie samt Schale ins Wasser. Achte unbedingt darauf, dass die Schüssel auch mikrowellengeeignet ist!

Jetzt stellst du die Schüssel in die Mikrowelle und erhitzt sie 3 bis 5 Minuten auf höchster Stufe. Das Wasser muss kochen und die Scheibe von innen beschlagen.

Jetzt warte 5 bis 10 Minuten. In dieser Zeit weicht der heiße Zitronendampf Verkrustungen auf und löst das Fett.

Jetzt nimm die heiße Schüssel vorsichtig heraus und wische den Schmutz im Inneren mit einem feuchten Tuch weg.

Der Essig-Trick

Mische eine Tasse Wasser mit 2 bis 3 Esslöffeln Essig oder Essigessenz. Du kannst dafür günstigen Tafelessig nehmen.

Dann gehst du vor wie bei der Zitrone. Du erhitzt die Tasse 5 bis 10 Minuten, lässt dann den Dampf wirken und wischst anschließend die Mikrowelle mit einem feuchten Tuch aus.

Der Backpulver- oder Natron-Trick

Fülle 2 Teelöffel Natron oder Backpulver in ein Glas Wasser und rühre gut um.

Auch hier gehst du vor wie oben beschrieben: Erhitzen, einweichen, auswischen.

Bei Flecken kannst du aus Natron und Wasser auch eine dicke Paste zusammenrühren und auf die Flecken streichen. Nach ein paar Minuten Einwirkzeit wischst du sie einfach ab.

Was noch wichtig ist: Auch das Zubehör gehört gründlich gereinigt. Drehteller und Rollenring solltest du zum Putzen herausnehmen. Die Dichtungen und Schlitze kannst du mit einem Wattestäbchen reinigen.