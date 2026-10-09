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DAFÜR sind Wattestäbchen in der Küche gut

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Klein, aber oho: In den Wattestäbchen steckt viel mehr, als die meisten denken.
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Wir geben Kaffeesatz in den Kühlschrank oder stecken Strohhalme in den Geschirrspüler: Viele Alltagsgegenstände eignen sich für viel mehr als das, wofür sie eigentlich gedacht sind. So mancher Hack erleichtert uns das Leben gewaltig.

Vielseitige Wattestäbchen

Die berühmten Wattestäbchen halten die meisten Menschen für ein kleines Werkzeug zum Putzen der Ohren. Davor warnen HNO-Ärzte eindringlich: Man schiebt das Ohrenschmalz oft tiefer in den Gehörgang, statt es rauszuholen, und kann sich sehr leicht verletzen. Dafür sind die kleinen Stäbchen mit Watteenden die perfekten Helfer beim Schminken: Sie eignen sich zum Korrigieren von Make-up. Auch in der Medizin werden sie gerne eingesetzt - etwa bei Abstrichen oder beim gezielten Auftragen von Salben und Tinkturen.

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Ab in die Küche

Man kann aber noch viel mehr mit Wattestäbchen anfangen. Vor allem in der Küche erweisen sie sich als perfekte kleiner Helfer, mit denen man sich das Leben leichter machen kann. Beim Putzen leisten sie wahre Wunder, wenn man Fugen bei der Spüle oder dem Herd säubern möchte. Am besten benässt ihr das Wattestäbchen mit eurem Reinigungsmittel und schön könnt ihr kleine Zwischenräume erreichen.

Auch Kalkablagerungen an den Armaturen und die Knöpfe am Herd lassen sich so im Nu auf Hochglanz polieren. Nämlich genau da, wo der Schmutz am liebsten pickt - in den kleinen Rillen am Rand.

Kampf den dreckigen Ecken und Rillen

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind kleine Zwischenräume bei euren Küchengeräten wie der Kaffeemaschine oder dem Standmixer. Auch die vielen kleinen Rillen und Ecken des Kühlschranks sowie das Ablaufloch lassen sich mit Wattestäbchen perfekt reinigen.

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