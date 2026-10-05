Dieser Glastrick soll die Spülmaschine wieder sauber machen

Ihre Spülmaschine riecht unangenehm oder hinterlässt plötzlich Rückstände auf dem Geschirr? Ein einfacher Trick mit einem Glas kann dabei helfen, das Gerät gründlich zu reinigen.

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Eine Spülmaschine soll eigentlich für Sauberkeit sorgen – trotzdem sammeln sich darin mit der Zeit Fett, Speisereste und Ablagerungen. Besonders Filter, Sprüharme und Dichtungen können davon betroffen sein. Die Folge: Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber oder die Maschine beginnt unangenehm zu riechen. Ein einfacher Trick, der gerade online die Runde macht, setzt deshalb auf ein ganz normales Glas.

So funktioniert der Glastrick

Zuerst sollte die Spülmaschine komplett leer sein. Grobe Verschmutzungen und sichtbare Essensreste werden entfernt, außerdem lohnt es sich, den Filter herauszunehmen und unter fließendem Wasser zu reinigen. Danach kommt ein hitzebeständiges Glas zum Einsatz. Dieses wird mit klarem Haushaltsessig gefüllt und auf den oberen Geschirrkorb gestellt.



Anschließend lässt man die Spülmaschine leer mit einem möglichst heißen Programm laufen. Während des Spülgangs verteilt sich der Essig mit dem Wasser im Innenraum und kann dabei helfen, bestimmte Kalk- und Geruchsablagerungen zu lösen.

Der Filter ist mindestens genauso wichtig

. © Getty Images

Der Glastrick alleine macht aus einer stark verschmutzten Spülmaschine keine saubere Maschine. Der Filter sollte regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, denn dort sammeln sich besonders viele Speisereste.



Auch die Sprüharme verdienen Aufmerksamkeit: Sind die kleinen Öffnungen verstopft, kann das Wasser nicht mehr richtig verteilt werden und selbst das beste Spülprogramm bringt dann wenig.



Wer die Maschine gründlich reinigen möchte, kann daher zuerst Filter, Dichtungen und Sprüharme säubern und anschließend einen leeren Reinigungsdurchlauf starten.

Wichtig: Nicht alles in die Spülmaschine kippen

Essig sollte außerdem nicht einfach zusammen mit einem Maschinenreiniger oder anderen Reinigungsmitteln verwendet werden. Verschiedene Reiniger miteinander zu kombinieren, kann unerwünschte chemische Reaktionen verursachen.



Und noch ein kleiner Bonus: Wer seine Spülmaschine regelmäßig leert, den Filter säubert und die Tür nach dem Spülgang kurz offen lässt, verhindert gleichzeitig, dass sich Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche im Inneren festsetzen.