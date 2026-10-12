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Genialer Hack

Darum solltest du die Lasche an der Ölflasche nie wegwerfen

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Nur ein Sicherheitsverschluss? Von wegen! Die kleine Lasche unter dem Deckel hat eine praktische Funktion und du wirst sie nicht mehr missen wollen.
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Wir kennen das alle: Wenn man eine frische Flasche Speiseöl öffnet, muss man meistens noch eine kleine Lasche entfernen. Sie hat zwei wichtige Funktionen. Erstmal verschließt sie die Flasche dicht, damit das Öl frisch bleibt. Ist sie unversehrt, können wir zweitens sicher sein, dass im Supermarkt niemand die Flasche geöffnet hat.

Bloß nicht wegwerfen

Nach dem Entfernen der Lasche machen die meisten das Gleiche. Sie befördern das Plastikstück in den Mist. Schade darum! Denn diese kleine Lasche, die von uns gerne mit Missachtung gestraft wird, hat noch eine praktische Funktion, von der fast niemand weiß: Sie hilft nämlich auch, nicht zu viel Öl auf einmal auszugießen.

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So funktioniert der Hack

So geht's: Damit der Trick klappt, ziehst du die Lasche wie gewohnt aus der Flasche. Dann drehst du sie um und steckst sie einfach verkehrt wieder in die Flasche zurück.

Jetzt läuft das Öl ganz langsam in die Pfanne und du kannst es perfekt dosieren. Du musst dich nie wieder darüber ärgern, dass viel zu viel Öl aus der Flasche geschwappt ist!

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