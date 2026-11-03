Skurriler Trick: Darum legen manche Alufolie ins Gefrierfach

Eis und Reif im Gefrierfach sind lästig und das Abtauen kostet Zeit und Nerven. Doch ein ungewöhnlicher Haushaltstrick soll dabei helfen, die hartnäckigen Ablagerungen leichter loszuwerden.

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Wer einen Gefrierschrank besitzt, kennt das Problem: Mit der Zeit bildet sich an den Innenwänden eine immer dickere Reif- und Eisschicht. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern nimmt auch Platz weg und macht das Abtauen zu einer ziemlich mühsamen Angelegenheit. Ein ungewöhnlicher Haushaltstrick verspricht hier Abhilfe: Alufolie soll die Reinigung erleichtern.

Was bewirkt Alufolie im Gefrierfach?

Die Methode sieht vor, kleine Kugeln aus Alufolie zu formen und diese in den Ecken oder nahe der Rückwand des Gefrierfachs zu platzieren. Zusätzlich wird ein Stück Alufolie auf den Boden oder eine Ablagefläche gelegt. Doch tatsächlich dürfte vor allem der zweite Schritt interessant sein.



Die Idee dahinter: Ein Teil des Eises kann sich auf der Folie absetzen und anschließend gemeinsam mit ihr herausgenommen werden. Gerade die flache Folie könnte also bei der Reinigung praktisch sein.



Bei den Kugeln sieht die Sache allerdings anders aus. Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass sie die Eisbildung verhindern, Feuchtigkeit aufnehmen oder das Gefrierfach eisfrei halten. Ihre Funktion bleibt daher fraglich. Wer den Trick ausprobieren möchte, sollte sich eher auf die ausgelegte Folie konzentrieren

Warum bildet sich überhaupt Eis im Gefrierschrank?

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Um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf die Ursache. Wie der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool erklärt, entsteht Reif vor allem dann, wenn warme, feuchte Luft in den Gefrierschrank gelangt. Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe:



• Die Tür wird häufig geöffnet

• Die Türdichtung ist beschädigt

• Lebensmittel sind nicht richtig verpackt



Trifft die feuchte Luft auf die kalten Innenflächen, gefriert die Feuchtigkeit. Mit der Zeit können daraus dickere Eis- und Reifschichten entstehen.

So kannst du den Alufolien-Trick ausprobieren

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Wenn du die Methode testen möchtest, solltest du zunächst den Gefrierschrank vollständig abtauen und reinigen. Anschließend kannst du ein Stück Alufolie auf eine geeignete Ablagefläche legen. Achte dabei unbedingt darauf, dass keine Lüftungsschlitze, Ventilatoren, Abflüsse oder beweglichen Teile verdeckt werden.

Die Folienkugeln kannst du zwar ebenfalls ausprobieren, solltest dir davon aber keine nachgewiesene Wirkung gegen Eisbildung erwarten. Beachte außerdem die Gebrauchsanweisung deines Geräts, bevor du Folie im Innenraum verwendest.

Die Folie ist interessanter als die Kugeln

Alufolie im Gefrierfach klingt nach einer unkomplizierten Lösung für ein lästiges Haushaltsproblem. Tatsächlich ist aber vor allem die flach ausgelegte Folie Teil des beschriebenen Reinigungstricks. Die kleinen Kugeln haben hingegen keine nachgewiesene Funktion gegen Eisbildung.